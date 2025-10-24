Shakira vuelve a Cali luego de 19 años: alcalde Alejandro Eder entrega detalles

Cali se prepara para un fin de semana histórico. Después de 19 años, Shakira regresa a la capital del Valle del Cauca con dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero, los días 25 y 26 de octubre, que prometen llenar la ciudad de música, visitantes y movimiento económico. El alcalde Alejandro Eder, en conversación con Mañanas Blu 10:30 AM, celebró la noticia destacando que “Shakira no solo vuelve a cantar, sino a celebrar la cultura caleña y la salsa que nos identifica”.

De acuerdo con la administración municipal, se espera la llegada de entre 70 y 80 mil personas, de las cuales más del 50% provienen de otras regiones del país y del exterior. “Cada fecha deja a la ciudad 18 millones de dólares en inversión turística. Tenemos ocupación hotelera del 100 %, algo nunca antes visto en esta temporada”, afirmó Eder.



Cali, capital mundial de la salsa

Durante la entrevista, el alcalde adelantó que Shakira compartirá escenario con el Grupo Niche, en un espectáculo que exaltará la identidad salsera de Cali. “Ella va a estar con Niche, imagínense lo que va a hacer: salsero y lleno de orgullo caleño”, dijo el mandatario.

Eder también anunció avances en el proyecto de semipeatonalización del barrio Obrero, inspirado en el modelo de Getsemaní (Cartagena). “Queremos convertirlo en un distrito turístico sin perder su esencia cultural”, agregó.



Internacionalización y proyección global

El alcalde aprovechó para resaltar la estrategia de internacionalización de Cali, basada en grandes eventos y atracción de inversión extranjera. “Logramos más de un millón de visitantes el año pasado, 300 mil extranjeros, y este año seguimos impulsando el turismo y la inversión”, señaló.

Vea la entrevista completa acá:

