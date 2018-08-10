En vivo
Blu Radio  / Enrique Iglesias

Enrique Iglesias

  • Enrique Iglesias
    Enrique Iglesias en concierto.
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Enrique Iglesias sorprende con gira por escenarios que no pisaba hace dos décadas

    El artista español anunció su gira que inicia este miércoles y comprenderá visitar varios países que son considerados impenetrables por artistas distintos a los locales.

  • 305962_BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    SUZANNE CORDEIRO/AFP
    Mundo

    Enrique Iglesias dice que se despide de los discos, pero seguirá en la música

    El cantante español, Enrique Iglesias, se ha caracterizado por su impacto en la música y cuenta con un gran número de fanáticos que siguen escuchando cada unos de sus temas musicales.

  • Beso de fanatica a Enrique Iglesias
    Beso de fanatica a Enrique Iglesias //
    Foto: captuda de video - Instagram @enriqueiglesias
    Entretenimiento

    Video: sorprendente beso de fan a Enrique Iglesias lo deja sin aliento

    El cantante ofreció una presentación en Las Vegas, allí fue sorprendido por una seguidora con el inesperado gesto.

  • 297771_Fotos AFP
    Anna Kournikova y Enrique Iglesias//
    AFP
    Entretenimiento

    Anna Kournikova publicó tierno video divirtiéndose con sus 3 hijos con Enrique Iglesias

    En el video se puede ver a los mellizos, de tres años, Nicholas y Lucy, y la pequeña Mary, de un año, quienes pasean en un pequeño carro de color rojo, mientras su mamá los graba.

  • 305962_BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    SUZANNE CORDEIRO/AFP
    Entretenimiento

    Los reguetoneros Bad Bunny y Myke Towers acompañarán el disco "final" de Enrique Iglesias

    Este disco que tiene dos volúmenes y cuenta con varios colaboradores puertorriqueños, tenía previsto ser publicado en el 2016 pero finalmente se retrasó.

  • 305962_BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    SUZANNE CORDEIRO/AFP
    Entretenimiento

    Enrique Iglesias anunció el "último" disco de su carrera titulado "Final"

    El cantante español, Enrique Iglesias, dio la noticia en una charla retransmitida por internet donde estuvo acompañado también del colombiano Sebastián Yatra, con quien comienza a finales de mes una gira norteamericana.

  • Sebastián Yatra
    Sebastián Yatra
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Sebastián Yatra intimidado por Manolo Caro, pero en la cima del éxito con ‘Pareja del año’

    Las cosas no fueron tan oscuras como esperaba y actualmente Yatra sigue firme como protagonista en la serie titulada ‘Érase una vez... pero ya no’.

  • 305962_BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    SUZANNE CORDEIRO/AFP
    Entretenimiento

    ¿Se pasó? Critican a Enrique Iglesias por tocar a una fanática donde no debía

    Además, a otra seguidora se lanzó a besarla en medio del concierto.

  • 307108_BLU Radio. Ana Kournikova / Foto: Ana Kournikova en Instagram.
    BLU Radio. Ana Kournikova / Foto: Ana Kournikova en Instagram.
    Entretenimiento

    Anna Kournikova y su bebé bailan al ritmo de Enrique Iglesias

    Un tierno video de la tenista se viralizó en pocas horas en las redes sociales.

  • 305962_BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP.
    SUZANNE CORDEIRO/AFP
    Entretenimiento

    El gesto de Enrique Iglesias en su cumpleaños que desilusionó a sus fans

    El artista subió el video a su cuenta de Instagram.

