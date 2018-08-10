Blu Radio Enrique Iglesias
Enrique Iglesias sorprende con gira por escenarios que no pisaba hace dos décadas
El artista español anunció su gira que inicia este miércoles y comprenderá visitar varios países que son considerados impenetrables por artistas distintos a los locales.
Enrique Iglesias dice que se despide de los discos, pero seguirá en la música
El cantante español, Enrique Iglesias, se ha caracterizado por su impacto en la música y cuenta con un gran número de fanáticos que siguen escuchando cada unos de sus temas musicales.
Video: sorprendente beso de fan a Enrique Iglesias lo deja sin aliento
El cantante ofreció una presentación en Las Vegas, allí fue sorprendido por una seguidora con el inesperado gesto.
Anna Kournikova publicó tierno video divirtiéndose con sus 3 hijos con Enrique Iglesias
En el video se puede ver a los mellizos, de tres años, Nicholas y Lucy, y la pequeña Mary, de un año, quienes pasean en un pequeño carro de color rojo, mientras su mamá los graba.
Los reguetoneros Bad Bunny y Myke Towers acompañarán el disco "final" de Enrique Iglesias
Este disco que tiene dos volúmenes y cuenta con varios colaboradores puertorriqueños, tenía previsto ser publicado en el 2016 pero finalmente se retrasó.
Enrique Iglesias anunció el "último" disco de su carrera titulado "Final"
El cantante español, Enrique Iglesias, dio la noticia en una charla retransmitida por internet donde estuvo acompañado también del colombiano Sebastián Yatra, con quien comienza a finales de mes una gira norteamericana.
Sebastián Yatra intimidado por Manolo Caro, pero en la cima del éxito con ‘Pareja del año’
Las cosas no fueron tan oscuras como esperaba y actualmente Yatra sigue firme como protagonista en la serie titulada ‘Érase una vez... pero ya no’.
¿Se pasó? Critican a Enrique Iglesias por tocar a una fanática donde no debía
Además, a otra seguidora se lanzó a besarla en medio del concierto.
Anna Kournikova y su bebé bailan al ritmo de Enrique Iglesias
Un tierno video de la tenista se viralizó en pocas horas en las redes sociales.
El gesto de Enrique Iglesias en su cumpleaños que desilusionó a sus fans
El artista subió el video a su cuenta de Instagram.