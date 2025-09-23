'El Tiny' debuta con celebración de Carlos Vives en los 30 años de 'La Tierra del Olvido'

La exitosa sesión Tiny Desk de NPR Music, que ha tenido a los artistas más importante del planeta, le abrió las puertas a uno de los mayores exponentes de la industria colombiana: Carlos Vives, que llegó a celebrar los 30 años de su icónico álbum ‘La Tierra del Olvido’, un viaje de diversidad cultural.

Pero esta presentación tuvo algo especial, no solo por la participación del samario, sino porque fue la bienvenida a ‘El Tiny’, la nueva serie creada por NPR Music para enaltecer a todos los artistas de Latinoamérica y donde se transportará toda la tradición cultural de esta parte del mundo.

Carlos Vives en Tiny Desk // Foto: suministrada

El orgullo de La Provincia en Tiny Desk

Carlos Vives convirtió el rock a una voz del pueblo a través de su música y, ahora, en esta entrega grabada en Estados Unidos volvió a exportar la tradición de la gaita, flauta, e’ millo y el acordeón, que no solo componen la sangre latina, sino toda la presentación de Colombia en el mundo.

Durante su presentación, Vives interpretó temas que forman parte de su nuevo álbum ‘La Tierra del Olvido – 30 años (Remastered and Expanded)’, incluyendo joyas como ‘La Cachucha Bacana’, ‘Diosa Coronada’, ‘Ella’ y ‘Agua’. También, algunos de sus mayores éxitos como ‘La Tierra del Olvido’ y ‘Pa’ Mayte’, con la que originalmente planeaba finalizar la sesión.



“Hace 30 años escribimos este álbum, yo no sabía qué estábamos haciendo realmente. Con el tiempo descubrí que era mi familia, buscando quién soy y encontrando a mi familia. Ese dibujo que ven en el álbum 'La Tierra del Olvido', esa es mi familia, ahí está todo lo que somos. Somos españoles, americanos, indígenas, afro... pero además unimos nuestra sangre, entonces es mucho más valioso aún todo lo que somos”, expresó el artista.

Esta fue la banda que acompañó a Vives en el Tiny Desk