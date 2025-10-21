Hace cinco años la carrera de Karol G cambió gracias a esta simple detalle

Antes de posar en la pasarela de Victoria Secret o ser el show de medio tiempo de la NFL, Carolina Giraldo, conocida como Karol G, tuvo un proceso largo para convertirse en la artista que ahora es a nivel mundial. Desde canciones que nadie escuchaba hasta trasnochadas creando y componiendo a la espera que alguna al fin se le diera.

Empezó a sonar en 2017 con ‘Ahora Me Llama’, al lado de un desconocido Bad Bunny en ese momento. Pero la virilidad de esta empezó a darle un sitio a ambos y en el caso de la paisa las cosas fueron mejorando a partir de ahí y en 2019 su nombre se fue mundial con ‘Tusa’, pero, en 2021, una canción le dio una identidad que sería un antes y un después: “Bichota”.

Karol G // Foto: AFP

“Bichota”, la canción que cambió más la vida de Karol G

La palabra tomó otro sentido desde el 22 de octubre de 2020, día en que esta canción vio la luz y se volvió en su sello personal para impulsar una voz latina, en especial desde un empoderamiento femenino y creció su popularidad, pues “todas querían ser bichotas”.

Con esta canción, Karol G provocó el renacimiento de las artistas latinas, al darle un nuevo significado a la palabra. El término proviene de la jerga puertorriqueña y, antes de que Karol lo redefiniera, solo se utilizaba para referirse a los jefes de los cárteles masculinos. Ahora, es sinónimo de la cantante colombiana y se ha convertido en la definición de la jefa femenina por excelencia.



Una canción que, en su momento, debutó en el Hot 100 de Billboard y alcanzó el top 3 del Latin Songs, demostrando su nivel e importancia, que no se ha detenido hasta la fecha y la paisa se convirtió en una de las artistas más importantes de toda Latinoamérica dando voz a la mujer ante el mundo.