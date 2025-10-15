Karol G deslumbró en el Victoria’s Secret Fashion Show: su desfile causa furor en redes

Karol G volvió a conquistar los escenarios internacionales, esta vez en el prestigioso Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado este miércoles, 15 de octubre, en la ciudad de Nueva York. La cantante paisa fue una de las grandes invitadas de la noche, compartiendo protagonismo con artistas como Missy Elliott, Madison Beer y el grupo surcoreano Twice, quienes también animaron el desfile con sus actuaciones.

La intérprete de 'Mañana será más bonito' apareció sobre la pasarela con un impactante atuendo de encaje rojo con transparencias, acompañando a los famosos “ángeles” de la marca de lencería mientras interpretaba algunos de sus éxitos. Su espectáculo comenzó con el tema Ivony Bonita, mientras Bella Hadid desfilaba ante la mirada del público, y continuó con una versión cargada de energía de Foreva Latina. El hecho no tardó en causar furor en redes sociales.

Karol G - Bella Hadid Foto: AFP

El momento más comentado llegó cuando Karol G cerró su presentación luciendo sus propias alas rojas, símbolo del espíritu del show y de su lugar entre las grandes estrellas de la noche.

Tras su actuación, las redes sociales se llenaron de elogios y reacciones, con miles de seguidores destacando su carisma, su presencia escénica y la forma en que representó a Latinoamérica en uno de los eventos más glamorosos del mundo de la moda.



Cabe recordar que la artista venía de presentarse en el Crazy Horse de París, donde realizó una exitosa residencia entre el 25 y el 28 de septiembre, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes del pop latino actual.