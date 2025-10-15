Ella es Valentina Castro, la colombiana que brillará en desfile de Victoria’s Secret 2025

Este miércoles, 15 de octubre, se realiza en Nueva York el esperado Victoria’s Secret Fashion Show 2025, uno de los eventos más icónicos de la moda a nivel mundial. En esta edición, además de contar con figuras reconocidas como Barbara Palvin, Gigi Hadid y Adriana Lima, Colombia tendrá una participación especial tanto en la pasarela como en el escenario musical.

La artista paisa Karol G será la encargada de poner el ritmo latino a la noche, mientras que Valentina Castro Rojas, una joven nacida en Tumaco, Nariño, hará historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar oficialmente para Victoria’s Secret. Asimismo, la exreina colombiana Daniela Álvarez también tuvo presencia en el evento.



¿Quién es Valentina Castro?

Valentina Castro, quien se ganó su lugar tras un exigente proceso de selección, compartió su emoción en redes sociales en horas de la mañana de este miércoles, con un mensaje que rápidamente se hizo viral.

“Colombia in da house. Estaré en el show de @victoriassecret 2025 🥹🪽 desfilando con @vspink”, escribió en su cuenta de Instagram.

La modelo, proveniente de un hogar humilde, comenzó su camino en el mundo de la belleza a través de un talento poco común: las trenzas. Desde muy joven, perfeccionó esta habilidad y la convirtió en una fuente de sustento económico, promocionando su trabajo en su comunidad de Tumaco. Con esfuerzo y disciplina, logró abrirse paso en la industria hasta alcanzar uno de los escenarios más codiciados del modelaje internacional.



El desfile de Victoria’s Secret 2025 marcará también un cambio en la forma de conectarse con el público, ya que por primera vez será transmitido de manera gratuita en las redes sociales de la marca. Los espectadores podrán seguirlo en vivo a través de Instagram, TikTok y YouTube, además de plataformas como Prime Video y Amazon Live.