Soda Stereo Ecos anuncia concierto en Bogotá en 2026: fecha, precios y más detalles

El legado de Soda Stereo volverá a vibrar en Bogotá. Este miércoles, 29 de octubre, Páramo confirmó la llegada del espectáculo “Soda Stereo: Ecos”, un innovador show en vivo que permitirá a los fanáticos reencontrarse con la icónica banda argentina.

El concierto se llevará a cabo el 29 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, donde los asistentes podrán escuchar nuevamente la voz de Gustavo Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio, recreando la energía que marcó a generaciones enteras del rock en español.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantantes nuevos. Es un show en vivo”, aseguró Páramo en un comunicado, destacando que “Soda Stereo: Ecos” será una experiencia única donde lo irreal se vuelve real.



Preventa y precios de boletería

La preventa exclusiva para clientes Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av. Villas) estará disponible desde el 3 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 5 de noviembre a través de Tu Boleta.

Los precios de las entradas oscilan entre $129.000 y $429.000 pesos, más el costo por servicio.



Con esta propuesta, Soda Stereo: Ecos promete revivir la magia y el poder sonoro de una de las bandas más importantes de Latinoamérica.

