En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Soda Stereo Ecos anuncia concierto en Bogotá en 2026: fecha, precios y más detalles

Soda Stereo Ecos anuncia concierto en Bogotá en 2026: fecha, precios y más detalles

Se confirmó la llegada del espectáculo “Soda Stereo: Ecos”, un innovador show en vivo que permitirá a los fanáticos reencontrarse con la icónica banda argentina.

Soda Stereo Ecos
Soda Stereo Ecos
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El legado de Soda Stereo volverá a vibrar en Bogotá. Este miércoles, 29 de octubre, Páramo confirmó la llegada del espectáculo “Soda Stereo: Ecos”, un innovador show en vivo que permitirá a los fanáticos reencontrarse con la icónica banda argentina.

El concierto se llevará a cabo el 29 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, donde los asistentes podrán escuchar nuevamente la voz de Gustavo Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio, recreando la energía que marcó a generaciones enteras del rock en español.

Vea también

  1. Grupo Firme y El Campín de fondo.jpg
    ¿Grupo Firme estará en El Campín? //
    Fotos: AFP/ Alcaldía de Bogotá
    Entretenimiento

    Con Yeison Jiménez, Grupo Firme repetirá concierto en Bogotá: esto se sabe

  2. Ed Sheeran en concierto
    Ed Sheeran en concierto //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Regresa Ed Sheeran a Colombia: todo lo que debe saber de su concierto en Bogotá

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantantes nuevos. Es un show en vivo”, aseguró Páramo en un comunicado, destacando que “Soda Stereo: Ecos” será una experiencia única donde lo irreal se vuelve real.

Preventa y precios de boletería

La preventa exclusiva para clientes Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av. Villas) estará disponible desde el 3 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 5 de noviembre a través de Tu Boleta.

Los precios de las entradas oscilan entre $129.000 y $429.000 pesos, más el costo por servicio.

Soda Stereo Ecos en Bogotá

Con esta propuesta, Soda Stereo: Ecos promete revivir la magia y el poder sonoro de una de las bandas más importantes de Latinoamérica.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Soda Stereo

Concierto

Movistar Arena Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad