Regresa Ed Sheeran a Colombia: todo lo que debe saber de su concierto en Bogotá

Este 21 de octubre de 2025, finalmente, se confirmó lo que durante meses era un rumor: el regreso del británico Ed Sheeran, que estará en Colombia en el Vive Claro el 16 de mayo de 2026 y que, rápidamente, se volvió tendencia en redes sociales al ser uno de los artistas más queridos en la región, pese a ser británico.

“Sé que ha pasado mucho tiempo, pero finalmente vuelvo a Latinoamérica. Este es el primer lote de espectáculos, volveremos más tarde en el año para hacer ciudades y países que no estamos haciendo en la primera mitad, pero estoy muy muy emocionado de volver”, expresó el artista en sus redes sociales de este regreso, a través de sus redes sociales.

Ed Sheeran en Bogotá // Fotos: AFP

Esto debe saber del concierto de Ed Sheeran

El evento se espera que reciba a más de 40.000 personas, lo cual no sería imposible debido a que se encuentra enseñado a presentarse ante esta cantidad de público de manera recurrente en grandes escenarios de Estados Unidos y Europa.

El Vive Claro, el centro de espectáculos más grande de Colombia cuenta con el sistema como si fuese un estadio, por ende, será su concierto más importante en el país.



Precios del concierto

PREFERENCIAL: $270.000

116, 118, 120, 122, 124: $353.000

115, 117, 119, 121, 123 (MENORES) (+12 AÑOS): $353.000

125 - 132: $447.000

110, 112, 114: $530.000

109, 111, 113 (MENORES) (+12 AÑOS): $530.000

PLATEA: $647.000

102, 104, 106, 108: $765.000

101, 103, 105, 107 (MENORES) (+12 AÑOS): $765.000

¿Cuándo fue la última visita de Ed Sheeran en Colombia?

Fue en junio de 2017 cuando hizo presencia en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Tuvo en esa ocasión a dos artistas invitados: Antonio Lulic y el colombiano Sebastián Yatra, quienes mencionaron lo felices que estaban de compartir escenario al lado del británico.

En esa presentación posó con la camiseta de la Selección Colombia y tuvo todo su repertorio para poner a gozar a todos sus fanáticos, a los cuales destacó por su energía y el cariño que expresaban a la hora de interpretar sus canciones.

