Soda Stereo
Mítica banda de rock argentino regresa a los escenarios, ¿estará en Colombia?
Este anuncio tomó por sorpresa a millones de fans que esperan con ansias verlos nuevamente, aunque falta una de sus piezas más importantes.
Se cumplen 25 años del último concierto de Soda Stereo antes de separarse
La icónica banda argentina se convirtió en una de las más emblematicas de la historia del rock en español en Latinoamérica.
Exbaterista de Soda Stereo y otros 33 ‘cracks’ estarán en el MEC de Cali 2020
El Movimiento de Empresas Creativas llega a su cuarta versión con charlas orientadas a todos los emprendimientos y se realizará gratis de manera virtual.
Concierto Gracias Totales en honor a Cerati en Bogotá tendrá un cartel de lujo
Andrea Echeverri, Draco Rosa, León Larregui y Mon Laferte, se presentarán con Zeta Bosio y Charly Alberti el próximo 29 de febrero en el estadio El Campín.
¿Qué pasó esa noche? Así fue la rumba de Cerati en Bogotá antes de su accidente
Según el relato de Julio Correal, Gustavo Cerati en sus últimos días estaba enamorado, tranquilo y hablaba de su hijo Benito.