En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Soda Stereo

Soda Stereo

  • Soda Stereo.jpg
    Soda Stereo //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Mítica banda de rock argentino regresa a los escenarios, ¿estará en Colombia?

    Este anuncio tomó por sorpresa a millones de fans que esperan con ansias verlos nuevamente, aunque falta una de sus piezas más importantes.

  • Soda Stereo.jpg
    Soda Stereo
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Se cumplen 25 años del último concierto de Soda Stereo antes de separarse

    La icónica banda argentina se convirtió en una de las más emblematicas de la historia del rock en español en Latinoamérica.

  • charly alberti de soda stereo.jpg
    Foto: tomada de Instagram @charlyalberti
    Pacífico

    Exbaterista de Soda Stereo y otros 33 ‘cracks’ estarán en el MEC de Cali 2020

    El Movimiento de Empresas Creativas llega a su cuarta versión con charlas orientadas a todos los emprendimientos y se realizará gratis de manera virtual.

  • 355114_Gustavo Cerati / Foto: AFP
    Gustavo Cerati / Foto: AFP
    Entretenimiento

    Concierto Gracias Totales en honor a Cerati en Bogotá tendrá un cartel de lujo

    Andrea Echeverri, Draco Rosa, León Larregui y Mon Laferte, se presentarán con Zeta Bosio y Charly Alberti el próximo 29 de febrero en el estadio El Campín.

  • 5611_franz
    franz
    Entretenimiento

    ¿Qué pasó esa noche? Así fue la rumba de Cerati en Bogotá antes de su accidente

    Según el relato de Julio Correal, Gustavo Cerati en sus últimos días estaba enamorado, tranquilo y hablaba de su hijo Benito.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad