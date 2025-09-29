Mítica banda de rock argentino regresa a los escenarios, ¿estará en Colombia?

Apenas con 22 y 23 años, Gustavo Cerati y Héctor ‘Zeta’ Bosio, respectivamente, se reunieron para crear su propia banda de rock tras la inspiración que recibieron de The Police, sin saber que terminarían haciendo historia en la industria en Latinoamérica dejando un legado imposible de olvidar.

Fue en 1982 cuando el mundo conoció el nombre de Soda Stereo, que con la voz de Gustavo Cerati se inmortalizó hasta el 4 de septiembre de 2014, día en el que, lamentablemente, el cantante murió luego de permanecer cuatro años en un coma, dejando sin oportunidad de los fans soñar de volverlos a ver en los escenarios. Pero que entre 2020 y 2022 se hizo realidad con lo que sería el último show, hasta ahora.

Concierto de Soda Stereo - Foto: AFP ALFREDO ESTRELLA/AFP

En 2026, regresará a los escenarios la mítica Soda Stereo

Aunque parezca imposible, hasta Gustavo Cerati hará parte de este regreso a los escenarios de Soda gracias a la tecnología, en especial de la inteligencia artificial.

Fue en redes sociales en donde la banda anunció su regreso a los escenarios en donde comenzará el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, en un show titulado: “Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un escenario”.



“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”, indicaron desde la organización del evento.

Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo // Foto: AFP

¿Vendrán a Colombia?

Por ahora, el regreso solo será en Argentina. Pero si se hace a nivel Latinoamérica, seguramente tendrán a Bogotá en el radar como lo hicieron en 2022 cuando estuvieron en El Campín con sus ‘Gracias Totales’, un show que sirvió para homenajear a Cerati, pero que esta vez lo traería de vuelta con su voz gracias a la tecnología.

Por supuesto, este anuncio alentó la esperanza de los fans de verlos recorriendo todo el mundo nuevamente.