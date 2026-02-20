Secretaría de Salud detectó caso de sarampión importado: pasajero venía de México

A través de una comunicación, la Secretaría de salud de Bogotá confirmó un caso de sarampión importado de un pasajero proveniente desde México.

Según explicó el distrito, el caso se identificó en un punto de control de la Secretaría de Salud instalado en las entrada internacionale del aeropuerto El Dorado.

Así las cosas, el caso se comprobó tras hacer pruebas técnicas PCR en la que el resultado dio positivo notificado en la mañana del jueves 19 de febrero. Sin embargo; el distrito aseguó que en pruebas de orina realizadas el 15 febrero ya estaba la alerta en análisis científico.

“Las muestras fueron remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su confirmación y notificación oficial. Detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.



Así las cosas, la secretaria de salud de Bogotá confirmó que la persona identificada ya está en su domicilio, recibiendo atención médica y cumpliendo con la cuarentena.

Entre tanto, algunas recomendaciones para evitar la propagación es aislamiento domiciliario al tener la alerta y así mismo cuando el caso es confirmado, reportar a las instituciones e implementar el cerco vacunal preventivo.