Blu Radio  / Salud  / Secretaría de Salud detectó caso de sarampión importado: pasajero venía de México

Secretaría de Salud detectó caso de sarampión importado: pasajero venía de México

El distrito confirmó que se trata de un adulto mayor proveniente de México. Este caso se identificó tras hacer controles de entrada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

