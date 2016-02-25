Blu Radio Secretaría de Salud de Cundinamarca
Secretaría de Salud de Cundinamarca
“Las están enterrando”: secretario de Salud de Bogotá pide a ciudades pronunciarse por crisis de EPS
El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, le pide a los demás secretarios del país pronunciarse frente a deudas multimillonarias de las EPS intervenidas con el sistema público de atención.
Sigue la polémica por las 7.020 vacunas de Cundinamarca que habrían perdido la cadena de frío
Los dispositivos para medir la temperatura de las vacunas estarían errados.
SuperSalud llama a responder a cinco secretarías de salud por irregularidades en vacunación
La presunta pérdida de vacunas supuestos colados, jeringas vacías, falta de claridad en el protocolo de vacunación y deceso de un adulto mayor luego de recibir la vacuna son las causas de las denuncias.
Este jueves inicia el toque de queda nocturno en Cundinamarca
La Gobernación pidió a los ministerios del Interior y de Salud medidas más restrictivas en los municipios de Girardot, Ricaurte, Villeta, Anapoima, La Vega, Fusagasugá y La Mesa
Una menor de edad falleció en Bogotá por desnutrición
En Bogotá una niña de 1 año y 10 meses murió en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt por síntomas asociados a desnutrición. La menor había sido trasladada a la capital desde el municipio de Ubaque, Cundinamarca.