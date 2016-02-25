En vivo
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Secretaría de Salud de Cundinamarca

Secretaría de Salud de Cundinamarca

  • Gerson-Bermont-SecSalud.jpg
    secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont
    Foto: Secretaría de Salud
    Bogotá

    “Las están enterrando”: secretario de Salud de Bogotá pide a ciudades pronunciarse por crisis de EPS

    El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, le pide a los demás secretarios del país pronunciarse frente a deudas multimillonarias de las EPS intervenidas con el sistema público de atención.

  • Dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.jpg
    Dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19
    Foto: AFP
    Nación

    Sigue la polémica por las 7.020 vacunas de Cundinamarca que habrían perdido la cadena de frío

    Los dispositivos para medir la temperatura de las vacunas estarían errados.

  • FOTO VACUNACIÓN.jpg
    BLU Radio. Vacunación Bucaramanga / Foto: Instituto de Salud de Bucaramanga
    Salud

    SuperSalud llama a responder a cinco secretarías de salud por irregularidades en vacunación

    La presunta pérdida de vacunas supuestos colados, jeringas vacías, falta de claridad en el protocolo de vacunación y deceso de un adulto mayor luego de recibir la vacuna son las causas de las denuncias.

  • Toque de queda en Cundinamarca por pandemia.jpeg
    Toque de queda en Cundinamarca por pandemia
    Foto: Gobernación de Cundinamarca, archivo
    Nación

    Este jueves inicia el toque de queda nocturno en Cundinamarca

    La Gobernación pidió a los ministerios del Interior y de Salud medidas más restrictivas en los municipios de Girardot, Ricaurte, Villeta, Anapoima, La Vega, Fusagasugá y La Mesa

  • 20045_franz
    Panoramica Bogotá - Foto: Blu Radio
    Nación

    Una menor de edad falleció en Bogotá por desnutrición

    En Bogotá una niña de 1 año y 10 meses murió en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt por síntomas asociados a desnutrición. La menor había sido trasladada a la capital desde el municipio de Ubaque, Cundinamarca.

