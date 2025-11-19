“Las están enterrando”: secretario de Salud de Bogotá pide a ciudades pronunciarse por crisis de EPS

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, lanzó un llamado a sus homólogos en todo el país por la crítica situación financiera de varias EPS intervenidas por el Gobierno nacional y su impacto en la red pública hospitalaria, y les pidió pronunciarse.

A través de su cuenta de X, el funcionario aseguró que la intervención a estas entidades “es un despropósito del Gobierno nacional” y advirtió que, lejos de priorizar los pagos, la medida estaría agravando la crisis.

“Invito a todos los secretarios de salud del país a que nos pronunciemos sobre el estado de cartera de la red pública. Es falso que las estén priorizando, las están es enterrando”, escribió Bermont, quien acompañó su mensaje con una tabla que muestra cómo han aumentado las deudas de las EPS intervenidas con la red pública de atención en salud en Bogotá.

De acuerdo con esas cifras, entidades como Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y SOS incrementaron de manera significativa su cartera en mora con la red de atención pública después de ser sometidas a medidas de intervención. En varios casos, las deudas crecieron en miles de millones de pesos entre el inicio de la intervención y el corte a 30 de septiembre de 2025.



En total, la deuda de estas EPS pasó de $136.236 millones, al inicio de la intervención de cada una, a $269.681 millones para el mes de septiembre.

El caso más crítico es el de la Nueva EPS. Según la Secretaría de Salud, la cartera de esta entidad con los hospitales distritales pasó de $35.334 millones al inicio de la intervención, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024, a $90.558 millones en septiembre de 2025. Es decir, en apenas 17 meses la deuda prácticamente se triplicó.

El detalle por subred refleja la magnitud del problema según las cifras compartidas por el secretario en la misma red social. En la Subred Centro Oriente, el saldo en mora subió de $4.986 millones a $14.303 millones.

En el caso de la Subred Norte, la deuda pasó de $15.522 millones a $33.140 millones. En la Subred Sur, la cartera aumentó de $9.307 millones a $21.470 millones y, en la Subred Suroccidente, de $5.520 millones a $21.645 millones. En todos los casos, la deuda de la Nueva EPS con la red pública de Bogotá se duplicó o incluso se triplicó durante el periodo de intervención.

“Nueva EPS era cumplidora con sus afiliados, hoy no pagan, no contratan y no entregan medicamentos”, aseguró Bermont, al advertir que este comportamiento pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los hospitales y, en últimas, la atención que reciben miles de usuarios en la capital.