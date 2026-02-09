Se mantiene alerta por posible colapso de represa El Caimán en San Pedro de Urabá

Las fuertes lluvias que han caído sobre el departamento de Antioquia no paran de generar estragos y ahora los ojos de las autoridades están puesto en la represa El Caimán de San Pedro de Urabá en donde el riesgo de un inminente colapso se mantiene vigente.

En una imagen conocida en los últimos minutos se logra evidenciar cómo las precipitaciones habrían ocasionado un socavón de grandes proporciones que hoy tiene en alerta amarilla a más de 1.000 habitantes del corregimiento El Tomate y las veredas Caimán y Caimán San Pablo. El secretario de Planeación de San Pedro de Urabá, Gustavo Ortega, sobre las alertas en esta zona.

"Es un posible riesgo de colapso de un boquete en una represa. Es una represa de tres hectáreas. Por esa información, pues nosotros llamamos a un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo y decidimos poner en alerta a toda esa zona de municipios de ese corrimiento automático para tener unas acciones preventivas", indicó el funcionario.

Por ahora y mientras avanzan las inespecciones por parte de las autoridades de gestión del riesgo, las comunidades que viven aguas abajo de la represa El Caimán se encuentran a la espera de que se les indique si deben salir o no de sus viviendas debido al inminente riesgo por el posible colapso.



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que todo el aparato departamental está puesto en esta zona del Urabá y aunque la alerta existe, indicó que no es momento de generar pánico a las más de 600 familias que viven en zonas de injerencia de la represa.

"Realmente, la situación se pudo valorar no solo con personal de la alcaldía, sino también con técnicos. Y el último reporte que tenemos es que hay tranquilidad, no revisten ningún peligro la situación de la represa de El Caimán, así que no vamos a dejar de monitorearla, pero hasta el momento todo está tranquilo y en orden", manifestó el mandatario.

Hay que destacar que la represa El Caimán no es un espacio de generación de energía según pudo confirmar XM y que la infraestructura está hecha para el almacenamiento y suministro de agua para las poblaciones más cercanas.