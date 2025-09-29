Buscan a motociclista que atropelló a un niño y se voló en Guarne, Antioquia

Autoridades buscan a motociclista que protagonizó accidente de tránsito que dejó a un menor de edad lesionado en el municipio de Guarne. El gobernador Andrés Julián Rendón le pidió a la Policía Antioquia que disponga de sus capacidades para ubicar al responsable y confirmó que el niño está estable, pero presenta fractura en una de sus piernas.

Y es que en un video que circula en las redes sociales quedó registrado el momento en el que un motociclista atropelló a un niño de 7 años de edad, al frente del hospital Nuestra Señora de la Candelaria, zona urbana del municipio de Guarne, y tras el accidente de tránsito huyó del sitio sin auxiliar al menor de edad.

Las imágenes también captaron que el niño se atravesó de manera intempestiva, pretendiendo cruzar por la mitad de la calle donde hay un resalto; y que iba acompañado de adultos que de inmediato lo auxiliaron ante lo sucedido.

Según la Alcaldía de Guarne, el menor recibió atención médica oportuna en el hospital del municipio, donde fue estabilizado gracias a la rápida reacción del personal de salud, ante la fractura que presenta en una de sus piernas. A la par, el alcalde Diego Grisales confirmó que a través del Centro de Monitoreo y Control se logró identificar las placas del vehículo involucrado.



“Tenemos identificadas las placas de esta motocicleta, estamos realizando las averiguaciones, así como el contacto con la familia del menor para que procedan con la denuncia y con el debido procedimiento y la debida judicialización de la persona que cometió este hecho. Vamos a brindar toda la compañía y todo el asesoramiento que requiere esta familia”, indicó el mandatario.

Quien también rechazó lo sucedido fue el gobernador Andrés Julián Rendón, quien a través de su cuenta en X calificó como inaceptable que el motociclista huyera y le pidió al departamento de Policía Antioquia que disponga de todas sus capacidades para lograr la captura del responsable, “o que la presión ciudadana lo lleve a entregarse a las autoridades”.

También, opinó el mandatario, “determinar si hubo imprudencia de alguna de las dos partes es otro asunto. Acá lo que se ve es una falta de empatía, responsabilidad y decencia”, fueron sus palabras en esta misma red social.