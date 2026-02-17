Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

El chance Paisita Día se consolida como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su trayectoria, cumplimiento en los horarios y variedad de modalidades lo mantienen entre las opciones favoritas de quienes diariamente prueban su suerte.



Nùmero ganador de chance Paisita Día hoy, martes 17 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 17 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 16 febrero 2026 7119 - 8 Paisita Día 14 febrero 2026 2071 - 2 Paisita Día 13 febrero 2026 6900 - 5 Paisita Día 12 febrero 2026 2488 - 8 Paisita Día 11 febrero 2026 8298 - 2 Paisita Día 10 febrero 2026 5292 - 5 Paisita Día 9 febrero 2026 0166 - 5 Paisita Día 8 febrero 2026 5876 - 7 Paisita Día 7 febrero 2026 4268 - 6 Paisita Día 6 febrero 2026 6298 - 3

Horario del sorteo del Paisita Día

Uno de los aspectos que más destacan los jugadores es la puntualidad del sorteo. El Paisita Día se juega todos los días del año, sin excepción, incluidos domingos y festivos, lo que facilita a los apostadores organizarse y estar atentos a los resultados.

Horarios oficiales:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad permite consultar los resultados de manera oportuna y verificar los números apostados sin contratiempos.



Modalidades de juego del Paisita Día

El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a distintos presupuestos y expectativas. Cada opción brinda diferentes probabilidades y premios según el nivel de acierto.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite a los participantes elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación requerida.



Documentos básicos:



Tiquete original, sin daños ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, se exigen requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a sus horarios definidos, reglas claras y procesos regulados, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los chances más confiables y consultados en Antioquia y otras regiones del país.