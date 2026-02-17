Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día se consolida como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su trayectoria, cumplimiento en los horarios y variedad de modalidades lo mantienen entre las opciones favoritas de quienes diariamente prueban su suerte.
El número ganador del chance Paisita Día de este martes 17 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos que más destacan los jugadores es la puntualidad del sorteo. El Paisita Día se juega todos los días del año, sin excepción, incluidos domingos y festivos, lo que facilita a los apostadores organizarse y estar atentos a los resultados.
Horarios oficiales:
Esta regularidad permite consultar los resultados de manera oportuna y verificar los números apostados sin contratiempos.
El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a distintos presupuestos y expectativas. Cada opción brinda diferentes probabilidades y premios según el nivel de acierto.
Las principales modalidades son:
Esta variedad permite a los participantes elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia de juego.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación requerida.
Documentos básicos:
Dependiendo del valor del premio, se exigen requisitos adicionales:
Gracias a sus horarios definidos, reglas claras y procesos regulados, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los chances más confiables y consultados en Antioquia y otras regiones del país.