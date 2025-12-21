En vivo
Ataque Aguachica
Zulma Guzmán Castro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Sociedad  / VIDEO: así quedó el bus tras accidente donde murieron 16 estudiantes del Liceo Antioqueño

VIDEO: así quedó el bus tras accidente donde murieron 16 estudiantes del Liceo Antioqueño

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, familiares de las víctimas han denunciado fallas mecánicas en el automotor, asegurando que el bus se detenía constantemente.

