VIDEO: así quedó el bus tras accidente donde murieron 16 estudiantes del Liceo Antioqueño

La tragedia que sigue enlutando al país se registró en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre, cuando un bus de turismo se precipitó a un abismo de aproximadamente 60 metros en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a Segovia con Remedios.

El siniestro, ocurrido sobre las 5:40 a. m., dejó un saldo desgarrador de 17 personas fallecidas, entre las que se encuentran 16 estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del vehículo, identificado como Johnatan Alexander Taborda. Además, más de 20 pasajeros resultaron heridos, siendo remitidos a centros asistenciales de la región y a hospitales de Medellín debido a la gravedad de sus lesiones.

Los jóvenes regresaban a sus hogares en el municipio de Bello tras disfrutar de su excursión de fin de curso en las playas de Coveñas y Tolú, en el departamento de Sucre. Lo que debía ser un retorno lleno de alegría, luego de varios días de recreación, se transformó en una pesadilla durante un trayecto que estimaba unas ocho horas de duración.

Minutos antes del impacto, los videos captados por los mismos alumnos mostraban un ambiente de celebración y compañerismo. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el siniestro, familiares de las víctimas han denunciado presuntas fallas mecánicas en el automotor, asegurando que el bus se detenía constantemente y que la solicitud de cambio de vehículo fue denegada por la empresa.



Óscar Gutiérrez, abuelo de una de las estudiantes fallecidas, relató que los jóvenes manifestaron su inconformidad durante el viaje, advirtiendo que el bus "venía varado" y se detenía cada 20 minutos.

En medio del dolor, sobrevivientes y allegados han regresado al lugar del accidente para rendir homenaje a sus compañeros, convirtiendo la ladera en un altar improvisado. En las últimas horas, con apoyo de maquinaria especializada, fueron retirados de la zona del siniestro los restos del vehículo de servicios especiales que transportaba a los bachilleres.

