Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Extrajeron bus accidentado con bachilleres del Liceo Antioqueño: 6 heridos siguen hospitalizados

Extrajeron bus accidentado con bachilleres del Liceo Antioqueño: 6 heridos siguen hospitalizados

A una semana del trágico accidente en el Nordeste de Antioquia, fueron recuperados los restos del automotor del lugar del siniestro en la vía entre Segovia y Remedios. Continúan las investigaciones.

