Extrajeron bus accidentado con bachilleres del Liceo Antioqueño: 6 heridos siguen hospitalizados

Aún siguen las secuelas para los 20 sobrevivientes del trágico accidente en el Nordeste antioqueño, que hace una semana cobró la vida de 16 jóvenes que se habían acabado de graduar de bachilleres en el Liceo Antioqueño de Bello, además del conductor del vehículo que cayó a un abismo de más de 40 metros en la vía entre Segovia y Remedios.

La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, le confirmó a Blu Radio que ya 14 de ellos fueron dados de alta, tras recibir atención médica en hospitales de Remedios, Yolombó y Medellín, mientras que los restantes han tenido una recuperación más lenta.

"Ya tenemos catorce de alta en sus casas, y solo tenemos seis en hospitales de alto nivel y mediano nivel, como son San Vicente de Paul, Clínica Las Américas, Hospital General, Clínica del Norte y Yolombó, solo seis. Están estables, se están recuperando, es una recuperación más lenta", afirmó la funcionaria.

En las últimas horas, con apoyo de maquinaria especializada, fueron retirados de la zona del siniestro los restos del vehículo de servicios especiales que transportaba a los bachilleres desde Tolú a Medellín en medio de la excursión de la que participaban para celebrar sus grados.



Es posible que algunos elementos extraídos del abismo sean examinados por parte de las entidades competentes en medio de las investigaciones que avanzan para esclarecer las circunstancias del accidente.

El pasado miércoles familiares, amigos, y autoridades le dieron el último adiós a las víctimas fatales, con una eucaristía convocada por parte de la administración municipal y el Liceo Antioqueño con toda la comunidad educativa, la cual se llevó a cabo en el coliseo de la Unidad Deportiva Tulio Ospina.