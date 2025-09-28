Gobierno prioriza desminado y sustitución de cultivos ilícitos en municipios del Nordeste antioqueño

Luego del consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Amalfi, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno nacional adelantará un plan integral de seguridad y desarrollo en el Nordeste antioqueño, centrado en la eliminación de minas antipersonal y el impulso de proyectos productivos legales.

De acuerdo con lo informado, los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios y Segovia fueron priorizados para nuevas intervenciones de desminado, con el acompañamiento de la fuerza pública y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En esa subregión ya se ha logrado declarar libres de minas a seis localidades, y se espera avanzar en las cuatro restantes para garantizar mayor seguridad a las comunidades rurales, según indicó Sánchez.

El ministro recordó que estos artefactos explosivos fueron sembrados por grupos armados ilegales como las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo, lo que ha puesto en grave riesgo la vida de campesinos, niños y adultos mayores.

"Del Nordeste antioqueño ya seis están libres de minas, pero hay cuatro en los cuales avanzaremos de la mano de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para que Amalfi, Anorí, Remedios y Segovia, de la mano de la fuerza pública, recuperemos la seguridad y podamos avanzar fuertemente en desminar esa hermosa región", aseguró el ministro.



Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Foto: Blu Radio

A la fecha, las autoridades destacaron que se han neutralizado 834 minas en todo el departamento de Antioquia, como parte de los esfuerzos por recuperar la movilidad en los territorios y reducir las amenazas a la población civil.

Paralelamente, Sánchez destacó que la estrategia de seguridad se complementa con programas de sustitución de cultivos ilícitos y con inversión social, por lo que se busca que los municipios de Anorí, Tarazá, Valdivia, Amalfi, Segovia y Remedios desarrollen proyectos para el año 2026 en esa materia.

Tan solo para el caso de Anorí ya hay 1.620 familias vinculadas a proyectos de sustitución, dentro de un plan que impacta a más de 10.000 familias antioqueñas.

Para este propósito, se han destinado más de 15.200 millones de pesos en iniciativas productivas, y se encuentran pendientes otros 18.000 millones que financiarán actividades agrícolas como la ganadería y el cultivo de caña panelera.

Según el Gobierno, el objetivo es ofrecer alternativas económicas sostenibles que permitan a las comunidades superar la dependencia de actividades ilegales, al tiempo que se garantiza seguridad y se promueve el desarrollo local.