Soldado antioqueño murió tras pisar mina antipersona durante operaciones en Unguía, Chocó

Acciones de presencia y control por parte de tropas del Ejército Nacional en el departamento de Chocó terminaron en tragedia en las últimas horas tras la muerte de un uniformado que activó un artefacto explosivo en zona rural del municipio de Unguía.

Así lo confirmó el comando de la Décima Séptima Brigada, que reportó que la víctima de esta situación registrada en la vereda La Marcelina se trató del soldado Jhon Miranda Ramírez, oriundo de Turbo, el cual en medio de sus labores activó una mina antipersona que habría sido instalada por el Clan del Golfo en la zona.

Tras ocurrida la emergencia, el soldado contó con asistencia de sus compañeros en materia de primeros auxilios y con el apoyo aéreo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana lograron su extracción y traslado hacia la ciudad de Medellín donde tuvo complicaciones y a pesar de los esfuerzos del personal médico falleció en la Clínica Las Américas.

La institución militar rechazó estos actos que aseguró “atentan contra la humanidad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil del sector”, al tiempo que anunció la instauración de las denuncias respectivas por el uso de artefactos explosivos improvisados como una violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos al margen de la ley.



El Ejército anunció que continuará con el despliegue de operaciones en esta región del país donde también hay presencia de la guerrilla del ELN en disputa con el Clan del Golfo por el control de rutas de narcotráfico, minería ilegal y explotación forestal.