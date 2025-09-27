Investigan muerte de joven soldado en zona residencial de Tuluá, Valle del Cauca

Todo un operativo de búsqueda han desplegado las autoridades en el municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, para identificar y capturar a los responsables de la muerte de Jhon Eduard Caicedo Perlaza, un soldado de 22 años de edad, quien se encontraba de permiso en el municipio.

El crimen se registró en el barrio Las Veraneras, donde el joven se encontraba visitando a amigos y familiares, al salir de una de las viviendas, fue abordado por desconocidos quienes le propinaron varios disparos, dejándolo gravemente herido.

De inmediato la comunidad salió a auxiliarlo y llevarlo a un centro asistencial, sin embargo, la gravedad de sus heridas le provocó la muerte. Por el momento no se tiene pista alguna de cuáles serían las causas del crimen, pues el joven no había reportado amenazas en su contra.

"Salía de su residencia y minutos después se escuchan unas detonaciones y él resulta afectado con arma de fuego. Lo que se sabe hasta el momento es que se encontraba vinculado al Ejército y estaba de descanso. Hasta ahora no se tiene alguna versión oficial sobre la causa de los hechos ni los autores", dijo Martín Hincapié, es el secretario de Gobierno de Tuluá.



Las autoridades en el centro del Valle del Cauca se encuentran en alerta ante el incremento de estos hechos de violencia en Tuluá, pues solo en lo corrido de este mes, han sido asesinadas 12 personas.