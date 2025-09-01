Una pareja de esposos fue secuestrada y asesinada en zona rural de Tuluá, Valle

Un trágico hecho se registra desde Sevilla, Valle del Cauca. Una pareja de esposos que fue retenida en la zona rural del municipio, transportada varios kilómetros y, en jurisdicción de Tuluá, degollada con un arma cortopunzante.

Inicialmente, los cuerpos fueron trasladados al CTI de Tuluá, pero debido a que no correspondían a esa jurisdicción, fueron devueltos y llegaron nuevamente a Sevilla.

Así lo confirmó el personero de Sevilla Jhon Edwar Osorio: "Estos cuerpos fueron recogidos por una funeraria porque no suben autoridades hasta la zona, al ser traídos los cuerpos al municipio de Sevilla, La fiscalía adelanta los actos urgentes", señaló.

Las víctimas fueron identificadas como María Janeth Molina Hurtado y Mesiás Escalante Murcia. Versiones preliminares indican que la pareja habría sido torturada antes de ser asesinada, sin embargo esta información no ha sido confirmada.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar los móviles y los responsables de este doble homicidio, que ha causado consternación en la comunidad.