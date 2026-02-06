En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali suspende atención a pacientes de Nueva EPS

Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali suspende atención a pacientes de Nueva EPS

Según la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca, la clínica de los Remedios brindaba atención especializada a pacientes oncológicos.

