Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali suspende atención a pacientes de Nueva EPS

Una puerta más se le cierra a los más de 300.000 usuarios de la Nueva EPS en Cali. Se trata de la clínica Nuestra Señora de los Remedios, ubicaba en el norte de la ciudad.

A través de un comunicado, dio a conocer a la ciudadanía en general que, desde la fecha, no tenía ningún contrato vigente con la Nueva EPS, y por ende, ya no es posible brindarles atención a estos afiliados.

La clínica no es explícita en indicar que la terminación del contrato se deba al tema de incumplimiento de pagos por parte de la EPS, sin embargo, si indica que es una decisión que responde a circunstancias ajenas su control.

Le puede interesar: Hospital Méderi explica cese de atención a pacientes de Nueva EPS por falta de contrato



"Mostramos una preocupación por las constantes dificultades y limitaciones que tiene la red prestadora contratada por la Nueva EPS. La suficiencia de esa red se ha venido alterando de manera reiterada, en el último año, sobre todo. Hacemos un llamado al agente interventor, al Gobierno nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud. De nuevo, normalicen la red prestadora a los usuarios", manifestó el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.

Según la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca, la clínica de los Remedios brindaba atención especializada a pacientes oncológicos. Los cuales aún no saben dónde podrán seguir sus tratamientos.