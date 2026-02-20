Emcali está lista para asumir la operación del aseo en la ciudad: asegura gerente Roger Mina

Empresas Municipales de Cali está solicitando al Gobierno Nacional la aprobación para asumir la operación de aseo en la ciudad. El gerente general de la entidad, Roger Mina, aseguró que todo está listo para Emcali se encargue de garantizar el barrido de las calles y la recolección de basuras en todos los barrios.

Cabe recordar que el contrato para la recolección de basuras en la capital vallecaucana entre la Superintendencia de Servicios Públicos y los operadores privados de aseo finalizó hace unas tres semanas, y desde entonces en la ciudad se ha aplicado un modelo de libre competencia.

Sin embargo, Emcali busca cambiar esa situación, al asegurar que cuenta con las capacidades para asumir el control de la recolección de basuras, pues cuenta con la habilidad en sus estatutos, además de apostar por la modernización del modelo.

"Le envié una carta a la Superintendencia diciéndole que Emcali está en capacidad de recuperar ese catastro de usuarios que perdió Emsirva, y se debe pasar ese patrimonio público a Emcali. Las Empresas Municipales deben liderar el esquema de prestación de aseo. y como estamos en un esquema de libre competencia, es necesario que se solicite al Gobierno nacional el establecimiento de unas áreas de servicio exclusivo, que pueda implementar un nuevo modelo donde Emcali sea protagonista", señaló el gerente, Roger Mina.



Por otra parte, el gerente de Emcali también habló del proceso de modernización del alumbrado público, señalando que la segunda fase iniciará en este primer trimestre del año, con una licitación pública, y tendrá un costo superior a los 400 millones de pesos, aseguró que la meta es lograr la reposición de 101.000 luminarias, y aunque se ha avanzado en este proceso, aún es un reto por completar.

"Esto aún es insuficiente, porque 55.000 luminarias son algo más del 30% del total del alumbrado público de la ciudad. Por es, lo que nosotros estamos planteando es que haya un plan agresivo de inversión para que el alumbrado público esté a tono con el impuesto que se cobra y para que, además, tecnológicamente funcione como tiene que funcionar. El alumbrado hoy es un alumbrado que no funciona como debe funcionar y, por eso, ahora encontramos tantos problemas en barrios, en parques, canchas y avenidas", finalizó Mina.