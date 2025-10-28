¿Cómo va a funcionar la recolección de basuras en Bogotá tras la terminación del contrato vigente?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) ha anunciado que garantizará el servicio de aseo en la capital en medio de la terminación de los contratos con los operadores actuales de limpieza que finalizan el 11 de febrero de 2025. En medio de este escenario se ingresará en una transición a la libre competencia. Esto significa que los ciudadanos podrán escoger a los operadores de aseo que mejor se adapten a sus necesidades.

El operador se contactará con los usuarios para ofrecer los servicios de aseo y debe garantizar la recolección y las labores de aseo. En este punto queda en manos de los ciudadanos si desea cambiar de empresa y tomar los servicios de limpieza ofrecidos o permanecer vinculado al operador que ya se encuentre realizando labores en la zona.

Actualmente, el contrato se lleva a cabo entre el Distrito y los operadores, ahora pasará a ser un contrato entre los operadores y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). En caso de que el ciudadano no se desee cambiar la empresa de aseo con la que está actualmente vinculada, el operador debe seguir prestando el servicio con normalidad.

BLU Radio // Canecas // Foto: Uaesp

“Esa libre competencia es la regla general, la totalidad de municipios en Colombia, excepto Bogotá, se encuentran en libre competencia, básicamente lo que va a hacer el distrito es garantizar que los usuarios tengan calidad, continuidad y cobertura de la prestación. Sin embargo, vamos a insistir en la verificación de motivos por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable para la asignación de áreas de servicio exclusivo, porque creemos que es el mejor esquema para la ciudad", se comprometió Armando Ojeda, director de la Uaesp.



A este panorama se suma la labor que realiza actualmente la Uaesp para afrontar las problemáticas de residuos en las calles. El director de la Uaesp, destacó que la entidad se ha comprometido a trabajar para disminuir los puntos críticos de basura en la ciudad. Antes de septiembre se registraban 625 puntos críticos, pero debido a las labores realizadas por la Uaesp, se ha logrado una disminución del 25%, registrando actualmente 469 puntos críticos.

“Trabajando ha sido un mes de construcción de una estrategia que nos permita garantizar mejoras en la prestación del servicio. Lo primero es hablar de la dimensión de la problemática. Nosotros tenemos que lograr atender 6.400 toneladas de residuos que se producen diariamente en Bogotá”, señaló el director de la Uaesp.

Mejoras en las operaciones, recogida de escombros, más eco puntos, mayores frecuencias de lavado, pedagogía con los ciudadanos, sanciones y operativos, están en marcha para combatir esta situación que ha traído fuertes consecuencias de salubridad en la capital colombiana.

Publicidad

Por un lado, Aguas Bogotá incrementará la recolección para pasar de 182 toneladas a 300 toneladas diarias de residuos que se encuentran en puntos críticos o son arrojo clandestino, haciendo referencia a las mejoras en la operación.

“Desde el punto de vista operativo, lo que hicimos fue incrementar las capacidades de Aguas de Bogotá para que apoye la recolección de no solamente los puntos críticos que atendemos hoy con los cinco operadores, sino que atienda el arrojo clandestino que nos están dejando en calle”, anunció Ojeda, director de la Uaesp.

Actualmente, se recogen alrededor de 6000 toneladas diarias de residuos, de las cuales 980 toneladas son residuos de demolición y voluminosos. La entidad ha identificado que la falta de ubicación adecuada de los residuos y la falta de contacto con la entidad para realizar la recolección de estos residuos han traído grandes problemas. Por ello, se ha activado la recolección gratuita para escombros de 1 m³ a 2 m³, estrategia que funcionará para las primeras 1000 personas que se comuniquen con la línea 110.

Publicidad

Además, se creó un plan articulado para el desecho de todos los residuos y se sumarán más eco-puntos pasando de 164 a 211, y a esto se suma la frecuencia del lavado de las calles en términos de sanidad. 1.757 puntos de la ciudad y 1.571.511 m² de espacio público podrán tener mayor presencia de la Uaesp.

Para ciudadanos que arrojen basura, llantas y escombros en el espacio público, se impondrán multas que oscilan entre 379.600 pesos hasta 1.518.400 pesos. Desde la Uaesp se identificó que una de las causas de los puntos críticos y basuras en las calles de la ciudad se da debido a que los residuos se están sacando a deshoras, por lo que se busca trabajar de la mano con los ciudadanos y realizar acciones pedagógicas. Para evitar estas sanciones, los usuarios podrán contactarse con la línea 110 o la línea de WhatsApp 316 023 1524 para estar más informados frente a cualquier duda de operaciones.