UAESP y Procuraduría trazan ruta para garantizar la recolección de basuras en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) han dado un paso conjunto, convocando mesas técnicas y trazando un cronograma, con el fin de asegurar que la recolección de residuos en la capital no se vea interrumpida tras el vencimiento del contrato actual programado para febrero de 2026.

Durante la reunión entre ambas entidades, encabezada por el nuevo director de la UAESP, Armando Ojeda Acosta, el Ministerio Público manifestó su inquietud ante el riesgo latente de que la finalización del contrato deje un vacío en el servicio de aseo. Si no se define una transición clara, la continuidad del servicio podría quedar en vilo, afectando especialmente a las zonas más vulnerables de Bogotá.

Según la Procuraduría, la eventual parálisis de la recolección podría impactar directamente a cerca de 400.000 bogotanos en condición de vulnerabilidad. En respuesta, se acordó crear mesas técnicas para tender puentes de diálogo, con representantes del sector público y privado, comunidades locales y expertos en servicios públicos, buscando alternativas que garanticen un aseo eficiente, oportuno y sostenible.

Contenedores soterrados para basura no aprovechable. Foto: Twitter @Uaesp

El cronograma consensuado contempla sesiones periódicas para analizar temas clave: modalidades de contratación, transición del servicio, mecanismos de financiación, supervisión técnica, cobertura en zonas periféricas y planes de contingencia. La idea es construir un marco que no solo mantenga el servicio después de 2026, sino que lo fortalezca con propuestas de largo plazo.



Cabe recordar que, semanas antes, en la intervención que hizo el nuevo director de la UAESP, manifestó que presentarán nuevamente el proyecto de basuras ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA) y, en palabras del mismo alcalde, en Bogotá no descarta el uso de un modelo de basuras de libre competencia.