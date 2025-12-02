En vivo
Santanderes  / Denuncian irregularidades en millonaria licitación de alumbrado público de Piedecuesta

Denuncian irregularidades en millonaria licitación de alumbrado público de Piedecuesta

El único oferente que se presentó a la licitación, según el Representante a la Cámara de Santander, Cristian Avendaño, fue una empresa que vincula a Euclides Torres.

