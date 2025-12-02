En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así fue el último día de joven de 35 años que murió tras acceder a la eutanasia en Bogotá

Así fue el último día de joven de 35 años que murió tras acceder a la eutanasia en Bogotá

La lucha de Ángela fue una batalla de repetición constante. Aunque fue sometida a cuatro cirugías, el tumor, que había mutado a un grado 3 maligno y agresivo, reapareció en ocho ocasiones, volviendo a salir "cada vez más grande".

Publicidad

Publicidad

Publicidad