Así fue el último día de joven de 35 años que murió tras acceder a la eutanasia en Bogotá

Ángela Flórez, una médica veterinaria de 35 años, puso fin a una lucha de más de dos décadas contra un agresivo tumor cerebral al acceder al procedimiento de eutanasia el 10 de noviembre de 2025 en Bogotá.

La historia de Flórez se remonta a sus 12 años, cuando experimentó los primeros síntomas de la enfermedad con una súbita pérdida de fuerza en su pierna izquierda. A pesar de buscar ayuda médica por cerca de ocho años, los doctores no lograban dar con un diagnóstico, llegando incluso a simplificar las cosas atribuyéndola a factores emocionales o de peso.

Mujer que murió tras acceder a la eutanasia en Bogotá revela cómo le dio la noticia a su madre Foto: redes sociales

En entrevista con Vos Podés Posdcast, Ángela relató: “Duré bastante tiempo sin conocer el diagnóstico. Fueron ocho años sin diagnóstico porque íbamos al médico y simplemente decían: ‘Es porque está gorda, baje de peso’”.

El caso comenzó a aclararse cuando, ya en la universidad, un profesor de fisiología le realizó un examen, advirtiéndole tras detectar ondas epileptiformes inusuales: “Tienen que revisarte la cabeza porque tú tienes algo en el cerebro”. El diagnóstico de un tumor cerebral se confirmó finalmente a los 20 años, luego de que sufriera una parálisis y le practicaran un examen cerebral.



La lucha de Ángela fue una batalla de repetición constante. Aunque fue sometida a cuatro cirugías, el tumor, que había mutado a un grado 3 maligno y agresivo, reapareció en ocho ocasiones, volviendo a salir "cada vez más grande".

La evolución de la enfermedad, junto con los dolores crónicos que padecía como migrañas, neuralgia y tiroiditis, la llevó a un punto de no retorno en noviembre de 2022, cuando el octavo crecimiento la dejó con discapacidad física permanente y sin movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. “El tumor volvía a salir cada vez más grande. Cada seis meses vuelve a salir. Duro en quimioterapia y vuelve”.

"Han sido muchísimas las fallas del sistema de salud en Colombia, al punto de que esta enfermedad ha progresado tanto que ha salido ocho veces. Y para este momento, pues, no hay mucho que hacer porque está creciendo muy rápido y me dejó más paralizada de lo normal. Por eso estoy tomando la decisión de parar este sufrimiento”, afirmó.

Un día antes de su fallecimiento, el 9 de noviembre de 2025, Ángela explicó su determinación con claridad: “No hay mucho que hacer porque está creciendo muy rápido y me dejó más paralizada de lo normal. Por eso estoy tomando la decisión de parar este sufrimiento”.

Tras notificar a su madre, tía y hermana, quienes la apoyaron incondicionalmente, la joven compartió sus deseos póstumos. Pidió ser conmemorada con una reunión donde sus amigos y familiares asistieran vestidos de colores, y solicitó que llevaran alimento para perros y gatos a una fundación para ayudar a seres vulnerables.

"Que lleven alimento para perritos y gaticos, que lo lleven a una fundación y que ayuden lo que más puedan. Que no sean indiferentes ante el sufrimiento de esos seres tan vulnerables a los que hemos abusado por siglos”, culminó.