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Intenso calor continuará en los próximos días en el Caribe, según pronósticos del Ideam

En los últimos días el calor sobrepasó registros históricos en algunas zonas y el panorama pinta igual para los próximos días.

Ola de calor
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Para este mediodía del lunes 11 de mayo Barranquilla proyecta una temperatura de 34°C y el panorama es todavía más caliente en ciudades como Riohacha y Valledupar, donde el termómetro ha venido marcando 36°C y 38°C, respectivamente; valores elevados que mantendrán sudando a la población durante los próximos días.

La sensación térmica supera los 40°C y, según el Ideam, esta tendencia continuará, debido a la poca nubosidad que no solo favorece a un cielo despejado, sino que permite un mayor ingreso de la radiación solar y calentamiento de la superficie.

Estas condiciones pueden ser riesgosas para personas y mascotas, por lo que los organismos de socorro entregan algunas recomendaciones.

"No dejemos personas ni mascotas en vehículos estacionados e informemos a nuestros familiares si tenemos algún síntoma de golpe de calor, como puede ser sudoración excesiva, piel pálida o fría, pulso rápido, náuseas y debilidad muscular", aconsejó el mayor Néstor Rodríguez, comandante de la Defensa Civil en el Atlántico.

El Ideam, a su vez, mantiene dos alertas naranja por viento y oleaje en el centro y norte del Caribe colombiano, pues en las costas de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar se están registrando brisas de entre 46 y 55 km/h, que provocan olas de más de 3 metros de altura.

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