Condenaron a cinco jóvenes por el asesinato de científico italiano en Santa Marta

La justicia condenó a cinco jóvenes implicados en el asesinato y desmembramiento del científico italiano Alessandro Coatti, un caso que estremeció a Santa Marta en abril de 2025 y que puso bajo la lupa una peligrosa modalidad criminal relacionada con aplicaciones de citas.

Las sentencias fueron emitidas luego de que la Fiscalía demostrara la participación de los implicados en el homicidio del ciudadano italiano, quien había llegado a la capital del Magdalena para conocer el Parque Nacional Natural Tayrona y zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con la investigación, Coatti fue contactado a través de una aplicación de citas para personas del mismo sexo y, posteriormente, convencido de asistir a un encuentro en una vivienda ubicada en el barrio San José del Pando. Allí habría sido víctima de un robo que terminó en tragedia.

Según estableció la Fiscalía, Alessandro Coatti fue golpeado con armas de fuego y objetos contundentes hasta causarle la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue desmembrado y abandonado en diferentes sectores de Santa Marta.



Por estos hechos fueron condenados Isaac Enrique Márquez Charris, Brayan Augusto Cantillo Salcedo y Oswall Moisés Ospino Navarro a 25 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La investigación también determinó que José Ángel Liscano participó ocultando partes del cuerpo dentro de bolsas plásticas, mientras que Andrea Camila Verdugo Escorcia conoció lo ocurrido y no informó a las autoridades. Las condenas para ambos fueron de 30 y 24 meses de prisión, respectivamente.

El caso causó fuerte impacto no solo por la brutalidad del crimen, sino porque dejó en evidencia la operación de estructuras delincuenciales que estarían utilizando perfiles falsos en aplicaciones de citas para engañar, citar y posteriormente robar a sus víctimas.

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Las autoridades han advertido que en Santa Marta ya han sido desmanteladas varias bandas dedicadas a esta modalidad, en la que ciudadanos, especialmente extranjeros y turistas, son llevados hasta zonas apartadas o viviendas donde terminan siendo intimidados, golpeados y despojados de sus pertenencias.

El asesinato de Alessandro Coatti generó preocupación en el sector turístico y encendió las alertas sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad frente a este tipo de delitos en la capital del Magdalena.