Trágica muerte en colegio en norte de Bogotá: estudiante falleció tras práctica de boxeo

Una tragedia enluta a una familia y a toda una comunidad educativa en el norte de Bogotá, después de que un estudiante de 16 años murió luego de participar en una práctica de boxeo con otro compañero dentro de un colegio de la localidad de Suba.

El hecho ocurrió en la sede A del Colegio Prado Veraniego, donde, según las primeras versiones conocidas por el Ojo de la nocche, las autoridades y relatadas por la familia, dos jóvenes de grado 11 aprovechaban el descanso de la jornada escolar para practicar algunos movimientos de boxeo en el patio del plantel.

De acuerdo con el testimonio entregado por la hermana de la víctima a Blu Radio, uno de los estudiantes lanzó un golpe en el pecho del adolescente, identificado como Johan Manuel Percy. Aunque inicialmente el joven dijo sentirse bien y continuó caminando, segundos después se desplomó frente a otros compañeros.

“Mi hermano caminó unos pasos más y se desploma a la mitad de la cancha”, contó la familiar. También explicó que fueron otros estudiantes quienes intentaron auxiliarlo mientras llegaba una ambulancia.



¿Qué ocurrió con el estudiante que murió en colegio de Prado?

Según relató la familia, la emergencia ocurrió hacia las 9:30 de la mañana. Los estudiantes y personal del colegio intentaron reaccionar mientras llegaban los servicios médicos.

La hermana del menor aseguró que algunos compañeros trataron de reanimarlo y posteriormente lo trasladaron hacia la portería de la institución para facilitar la atención de los paramédicos.

“Cuando llegamos, en efecto, nos dijeron que él había llegado sin signos vitales”, afirmó.

Publicidad

Las autoridades confirmaron que el adolescente fue remitido a un centro hospitalario, donde posteriormente se reportó su fallecimiento.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que unidades judiciales ya adelantan la investigación para esclarecer exactamente qué sucedió dentro del colegio.

Según explicó la institución, una de las hipótesis preliminares apunta a que el joven recibió un golpe durante la práctica de boxeo con otro estudiante. Sin embargo, todavía se analiza el contexto completo del incidente y la posible existencia de otros factores relacionados con la muerte.

Publicidad

Además, las autoridades revisan videos de seguridad del plantel educativo para determinar cómo ocurrió la situación y si los estudiantes se encontraban bajo supervisión de docentes o directivos en el momento de los hechos.

Tras conocerse la muerte de Johan Manuel Percy, decenas de personas realizaron una velatón en el sector para acompañar a la familia y pedir claridad sobre lo sucedido.

Mientras tanto, la investigación continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer las causas exactas de la muerte del estudiante

Escuche el reporte completo en el audio adjunto: