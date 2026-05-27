Capturan en Bogotá al responsable de asesinato de Enrique Medina: tenía varias identidades

En un barrio de la localidad de Santa Fe fue capturado Claudio Aldair Berrios Pineda, uno de los responsables del hurto y posterior asesinato del ciudadano Enrique Medina en el sector de Usaquén, en hechos registrados el 30 de julio de 2025. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el señalado delincuente cuenta con más de seis anotaciones por delitos de hurto.

Las investigaciones confirman que este sujeto evadía a las autoridades con identidades falsas. Así mismo, el modus operandi era perseguir y luego atacar a las víctimas. Estos hechos, según las autoridades, casi siempre se registraban en la noche. Entre tanto, se logró determinar que este sujeto operaba en conjunto con varios cómplices que también están siendo identificados.

Cabe recordar que, en el caso del ciudadano Enrique Medina, dos personas forcejearon y pelearon con la víctima para robarle una patineta, en hechos registrados el 30 de julio de 2025 en la calle 106 con carrera 19, en el sector de Usaquén. Tras el ataque, Medina llegó hasta la Fundación Santa Fe buscando atención médica. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, falleció.

“La Policía desde ese momento inició la búsqueda de ese delincuente. Ya hay unos en centros de reclusión por homicidio. Este año tenemos una reducción del 7% en la cifra de homicidios con respecto al año pasado. El año pasado logramos una reducción del 3%, pero seguimos avanzando”, concluyó el alcalde.



Entre tanto, esta captura se confirmó tras el operativo que permitió la captura de más de 70 señalados homicidas en Bogotá. De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, los casos registrados entre 2025 e inicios de 2026.