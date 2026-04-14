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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan el estado de salud de los heridos en la balacera en Usaquén: hay dos en UCI

Revelan el estado de salud de los heridos en la balacera en Usaquén: hay dos en UCI

Desde la Fundación Cardio Infantil aseguraron que dos hombre, de 36 y 75 años, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos por impactos en el tórax y el abdomen.

Se conocen videos de la balacera en Usaquén que dejó 6 heridos: uno es menor de edad
Se conocen videos de la balacera en Usaquén que dejó 6 heridos: uno es menor de edad
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Desde la subdirección de operaciones clínicas de la Fundación Cardio Infantil, confirman que dos de los seis heridos, dos hombres de 35 y 75 años, que dejó la balacera en un barrio de Usaquén en la tarde del lunes 13 de abril, se encuentran en unidad de cuidados intensivos por lesiones de impactos en el tórax y el abdomen.

Por otro lado, el parte médico asegura que los cuatro heridos restantes se encuentran en valoración médica y a la espera de intervenciones quirúrgicas, ya que presentan heridas en abdomen, piernas y algunas fracturas. Sin embargo, desde el centro de atención aseguraron que el menor de 8 años que resultó herido en el intercambio de disparos permanece en observación, pero está fuera de peligro.

“Otros dos pacientes adultos de veintinueve y treinta y dos años, con heridas por proyectil de arma de fuego en abdomen y en extremidades inferiores, por ahora en seguimiento en sala general. Un paciente adulto de treinta y cinco años, con herida por proyectil de arma de fuego en miembro inferior con fractura asociada, en espera de paso a procedimiento en salas de cirugía, y un menor de ocho años con trauma de tejidos blandos a nivel lumbar y en miembros superiores”, concluyó el subdirector de operaciones médicas, Freddy Bautista Moreno.

Así las cosas, después del tiroteo algunos comerciantes de la zona han denunciado que en reiteradas ocasiones han sido víctimas de extorsiones y vacunas. Así mismo, denuncian que han recibido algunos panfletos pidiendo cuotas para dejarlos trabajar en el sector comercial.

Por ahora, la investigación continúa y las autoridades permanecen recolectando las pruebas y registros de cámaras de seguridad para lograr establecer la ruta de escape, que, como se observa en los videos, estaría involucrada una motocicleta que esperó a uno de los delincuentes una cuadra antes del hecho.

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