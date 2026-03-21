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Blu Radio  / Mundo  / Video captó pelea de dos mujeres frente a una discoteca: "Unas tijeras"

Video captó pelea de dos mujeres frente a una discoteca: "Unas tijeras"

En ese lugar, la víctima fue atacada con unas tijeras, recibiendo múltiples heridas en el rostro y la cabeza, mientras varias personas presenciaban los hechos.

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