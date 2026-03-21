Video captó pelea de dos mujeres frente a una discoteca: "Unas tijeras"

Una joven de 18 años resultó herida tras un ataque con un arma cortopunzante registrado en el centro de Rosario, Argentina, a las afueras de un establecimiento nocturno ubicado en la calle Urquiza al 1800.

Según versiones preliminares de medios locales, la agresión se originó en medio de una discusión al interior de la discoteca que posteriormente se trasladó a la vía pública. En ese lugar, la víctima fue atacada con unas tijeras, recibiendo múltiples heridas en el rostro y la cabeza, mientras varias personas presenciaban los hechos.

Testigos grabaron la escena con sus teléfonos celulares, videos que posteriormente difundieron en redes sociales, lo que ha generado rechazo en por la falta de intervención para auxiliar a la joven durante la agresión. De manera extraoficial, se ha señalado que el conflicto estaría relacionado con una disputa relacionada con una situación sentimental, por un hombre.

Tras el reporte, unidades del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudieron al sitio y brindaron atención médica a la víctima. De acuerdo con el parte preliminar, la joven presentaba cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo, aunque las lesiones no comprometían su vida, por lo que no requirió traslado a un centro asistencial.



El caso ha puesto en la mira algunas de las denuncias previas de residentes del sector, quienes aseguran que este tipo de riñas y disturbios son frecuentes durante los fines de semana, especialmente a la salida de establecimientos nocturnos en el centro de la ciudad.

Las autoridades no han entregado un balance oficial sobre capturas o investigaciones en curso, mientras el caso avanza para determinar los moviles y responsables detrás de este hecho de violencia.