Una menor lesionada dejó riña al interior de institución educativa en la ladera de Cali

Una estudiante quedó inconsciente tras ser atacada, en medio de una riña, por algunas compañeras de clase en la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, en la ladera de Cali.

Esta situación ocurrió durante un torneo interclases, cuando un grupo de estudiantes que participaba en el evento deportivo tuvo un altercado, iniciando así una riña en la que varias alumnas se agredieron verbal y físicamente, desatando el caos al interior del colegio.

"Sí, lamentablemente, en el calor del partido se presentó esa circunstancia. Inmediatamente se activó la ruta, se llamó a los padres y se hizo el procedimiento que se debía hacer. Se atendió a la niña, ya fue remitida y estamos en el proceso de indagación", señaló a Blu Radio la rectora de la institución, Flor Elisa Bejarano.

Hay que tener en cuenta que este es el segundo incidente de este tipo ocurrido en una institución educativa oficial de Cali. Semanas atrás se presentó una situación similar en el colegio INEM Jorge Isaacs. Por esta razón, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, pidió a las autoridades educativas fortalecer las acciones de convivencia escolar en las instituciones.



"Este tipo de situaciones generan profunda preocupación y evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de convivencia, prevención de la violencia y protección integral de niñas, niños y adolescentes dentro de los entornos educativos. Las instituciones educativas deben ser espacios seguros para el aprendizaje, el respeto y la construcción ciudadana", indicó Mendoza.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Cali no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema. La menor lesionada permanece en un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.