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Tragedia en colegio de Cali: niño de 9 años muere tras accidente en jornada escolar

El niño fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro médico cercano. No obstante, pese a la rápida atención, murió poco después de su ingreso.

estudiantes
Estudiantes en Colombia.
Foto: Ministerio de Educación.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

Un trágico accidente ocurrido en un colegio del sur de Cali ha generado conmoción en la ciudad. Un estudiante de nueve años falleció luego de resultar gravemente herido durante una actividad escolar.

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El hecho se registró mientras el menor, alumno de cuarto grado en una institución privada, participaba en una jornada de integración. En circunstancias que aún son materia de investigación, un arco metálico de fútbol se desplomó y lo impactó, causándole lesiones de extrema gravedad.

El niño fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro médico cercano. No obstante, pese a la rápida atención, murió poco después de su ingreso.

“Queremos que la Secretaría de Educación y las autoridades competentes asuman este caso. Santiago era un niño brillante y su partida nos deja un dolor inmenso”, afirmó un familiar de la victima.

Familiares y allegados lo describen como un niño entusiasta y con grandes aspiraciones. Hasta ahora, el colegio no ha entregado declaraciones oficiales. Por su parte, la Secretaría de Educación anunció la conformación de un equipo técnico que se encargará de investigar el incidente y determinar posibles responsabilidades.

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