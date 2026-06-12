Mujer murió en Cali tras visitar cuatro hospitales por un dolor abdominal

Durante aproximadamente cuatro días, Maribel Caicedo, de 51 años estuvo recorriendo hospitales y clínicas en toda la ciudad de Cali, buscando ser atendida para calmar un insoportable dolor abdominal. Inicialmente llegó a la Clínica Valle del Lili donde le indicaron que no podían brindarle atención por no tener convenio con la EPS Asmet Salud, y le dieron un listado de hospitales a donde podía dirigirse.

Desde ese sitio se trasladó hasta el Hospital Carlos Carmona, al suroriente de la ciudad, donde logaron estabilizarla y le ordenaron realizarse unos exámenes, ahí se confirmó que debía ser operada de urgencia debido a que se le encontró un mioma de gran tamaño, pero el procedimiento debía hacerse en un centro de mayor complejidad, pues esa IPS es de primer nivel.

"Ya con los resultados de la ecografía, la especificación fue que mi tía requería de una cirugía con urgencia, porque se encontraron un mioma y el tamaño era muy grande, lo que preocupó a los médicos que la atendieron pero ahí en el Carmona no podían realizarle la operación. Mi tía no aguantaba el dolor, era algo terrible y ella me decía que nunca en su vida había tenido un dolor tan terrible como el que sentía", relató Claudia Ararat Caicedo, sobrina de Maribel.

La siguiente parada fue el Hospital Universitario del Valle donde aliviaron momentáneamente la molestia, sin embargo no la operaron porque no tenían la autorización de la EPS, ahí le dan de alta y la envían a la casa, sin embargo el dolor continuaba. Horas después regresó al HUV pues su situación seguía complicándose y la alternativa que le dieron fue remitirla al hospital Isaías Duarte Cancino, al oriente de Cali, donde nuevamente la estabilizaron pero no le realizaron la cirugía.



"A regañadientes, la recibieron, le aplicaron tramadol para el dolor, y volvieron y la enviaron a casa. Ella estuvo ahí varias horas y ya no aguantó más el dolor, por lo que decidí llevarla nuevamente a la Valle del Lili, que era la más cercana, arriesgándome a que no la atendieran porque fue el lugar donde inicialmente nos negaron la atención.

Cuando ya íbamos en el camino, mi tía se desmayó, ya no reaccionaba. En el transcurso yo iba tomándole el pulso pero ya lo tenía muy débil. Llegué a la clínica, y allí sí corrieron a brindarle la atención, cuando fue algo que se pudo haber evitado, si le hubieran brindado esa primera atención que mi tía necesitaba. La tuvieron en reanimación como 20 minutos aproximadamente, y ahí la doctora que la atendió me dijo que lamentablemente ya no había nada que hacer", señaló Claudia.

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Tras conocer la muerte de Maribel, su familia le está pidiendo a las autoridades, las EPS y los centros asistenciales, superar los trámites administrativos en casos de urgencia vital y priorizar la vida, teniendo en cuenta que si hubiera recibido atención oportuna, pudo haberse salvado. Sus seres queridos aseguran que no quieren que casos como el de Maribel sigan repitiéndose en la ciudad, ni en el país.