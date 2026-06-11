Celsia aclara que vehículo involucrado en balacera en Cali no pertenece a la compañía

Recientemente, el Ejército entregó detalles de la balacera ocurrida hace unos días en el sector de Sameco al norte de Cali, cuando dos delincuentes a bordo de un vehículo identificado con emblemas de la empresa de energía Celsia ignoraron la señal de pare en un puesto de control y se enfrentaron a disparos con los soldados que se encontraban en el sitio.

Al hacer una revisión exhaustiva al automotor, se confirmó que el vehículo transportaba casi 200 kilos de clohidrato de cocaína. Uno de los delincuentes fue abatido tras el enfrentamiento y el segundo logró escapar a bordo de una motocicleta.

"El estupefaciente era transportado en un vehículo que portaba emblemas de una empresa comercial. Hasta el momento, se ha logrado establecer que el vehículo utilizado en el hecho había sido reportado como hurtado y que en el mismo era transportado el alcaloide", indicó el coronel Mauricio Andrés Medina, comandante del Gaula Militar Valle.

Blu Radio se comunicó con la empresa de energía Celsia, cuyos emblemas son los que identificaban el vehículo implicado en este hecho y, a través de un mensaje de texto, Celsia aclaró que una vez realizada la verificación de la información del vehículo se dejó en claro que este no pertenece a la compañía ni tiene relación con la operación que realizan sus contratistas aliados.



Entre tanto, las autoridades continúan en la búsqueda del delincuente que logró escapar del sitio, al abordar una motocicleta.