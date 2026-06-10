Emblemático colegio de Cali investigará riñas entre estudiantes conocidas a través de redes

La comunidad educativa del colegio INEM Jorge Isaacs, en el norte de Cali, se encuentra preocupada por el incremento de peleas entre estudiantes dentro y fuera de la institución educativa.

Recientemente, se conoció en las redes sociales un video, en el que se evidencia a dos jovencitas con uniforme atacándose entre sí, siendo alentadas por otros compañeros de clase. Incluso, se conocieron casos donde algunos padres de familia se habrían involucrado.

La comunidad vecina de la institución indica que esta es una situación que, principalmente, está involucrando a estudiantes mujeres, la cual se ha venido incrementando desde que se dejó de tener presencia permanente de la Policía Comunitaria.

"Se ven sobre los alrededores de la carrera Quinta con 62, o se acumula en el teatrino del parque central del barrio para hacer la redonda y pelear. La mayoría de los casos han sido niñas entre los 14 y 15 años, entre séptimo y octavo en adelante", explicó Johan Sebastian Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Calima.



Los vecinos están exigiendo a las autoridades acciones pedagógicas que permitan evitar este tipo de conflictos entre los alumnos, pues no solo afectan a la comunidad educativa del INEM, sino a las de otros colegios cercanos.

"Siempre se citan para tener estas confrontaciones entre jóvenes por sus diferencias o muchas veces por querer agradar a sus compañeros. Aunque se han tenido charlas, se ha hablado con el rector, se han tenido otras situaciones en las cuales se ha tratado de apoyar con la Policía, no ha sido posible acabar con esa situación", señaló Carlos Peláez, líder de la zona.

Blu radio se trató de comunicar con el rector de la institución, sin embargo no se ha obtenido respuesta. Lo que sí se conoció fue un comunicado donde se confirma que la situación ya está siendo investigada en el marco del comité de convivencia escolar. Desde la Secretaría de Educación Distrital se indicó que la situación será discutida este miércoles, durante una reunión con los directivos del colegio.