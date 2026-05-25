Rector de la Universidad Pedagógica denunció por injuria y calumnia a excandidato conservador

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Jorge Enrique Castillo Latorre, mayor retirado del Ejército y candidato a la Cámara por el Partido Conservador, y contra Daniel Ahumada Rico, por los delitos de injuria y calumnia.

De acuerdo con la universidad, durante las últimas semanas ambos denunciados realizaron publicaciones en redes sociales en las que relacionaban a la institución, al rector y al movimiento estudiantil con hechos de “vandalismo” y “terrorismo”, en medio de las movilizaciones estudiantiles registradas a comienzos de mayo en Bogotá.

Según el comunicado oficial, las protestas se desarrollaron tras denuncias de agresiones a estudiantes en estaciones de TransMilenio y por reclamos relacionados con una tarifa diferencial para universitarios de instituciones públicas y privadas. En ese contexto, el rector también cuestionó en redes sociales las actuaciones de la UNDMO contra estudiantes y trabajadores de la universidad.

La denuncia sostiene que los mensajes publicados habrían afectado la reputación y el buen nombre de la institución y podrían estar relacionados con amenazas posteriores. La universidad indicó que, días después de las publicaciones, fue encontrado un panfleto firmado por un grupo paramilitar en medio de una asamblea con estudiantes, docentes y trabajadores, en el que se amenazaba al rector y a integrantes de la comunidad universitaria.



Ante esta situación, la universidad señaló que solicitó a la mesa de diálogo sociojurídica que adelanta el Gobierno Nacional con ese grupo armado verificar la procedencia del panfleto y otros hechos que actualmente son materia de investigación.

La Universidad Pedagógica Nacional pidió a la Fiscalía investigar los hechos denunciados y solicitar el retiro de las publicaciones señaladas como injuriosas y calumniosas. Además, hizo un llamado a respaldar y proteger a la institución y a su comunidad académica.