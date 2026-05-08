“Protestas en la Pedagógica no son pacíficas; intentan causar daño”: Sec. de Seguridad de Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo aseguró que las recientes manifestaciones registradas en la capital del país han dejado de ser completamente pacíficas debido a la presencia de personas que, según afirmó, buscan generar alteraciones del orden público y causar daños a la ciudad. Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, en medio del debate nacional sobre las protestas sociales y los actos vandálicos ocurridos en distintos puntos de Bogotá.

Restrepo sostuvo que las autoridades han identificado comportamientos organizados orientados a afectar la infraestructura pública, atacar a la Fuerza Pública y alterar la movilidad de miles de ciudadanos. El funcionario enfatizó que el derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente, pero aclaró que este no puede convertirse en una excusa para la violencia.

“Hay intención de causar daño; estas protestas no son pacíficas”, afirmó el secretario de Seguridad de Bogotá durante la entrevista. Las declaraciones se producen tras varias jornadas de movilizaciones en las que se reportaron bloqueos, enfrentamientos con el escuadrón antidisturbios y afectaciones al sistema de transporte masivo TransMilenio. Según cifras preliminares entregadas por las autoridades distritales, algunos corredores viales estratégicos resultaron afectados por actos vandálicos y ataques contra estaciones del sistema.

Autoridades monitorean posibles focos de violencia

Durante la conversación radial, César Restrepo explicó que la administración distrital mantiene un monitoreo constante sobre las convocatorias de protesta y los posibles focos de alteración del orden público. El secretario aseguró que existen grupos que se infiltran en las movilizaciones con el objetivo de generar confrontaciones y afectar la convivencia ciudadana.



“No se trata únicamente de personas inconformes manifestándose; hay individuos que buscan deliberadamente atacar bienes públicos y privados”, señaló.El funcionario indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá y los organismos de inteligencia trabajan en la identificación de responsables de actos violentos para judicializarlos. Además, destacó que las autoridades buscan diferenciar a los manifestantes pacíficos de quienes participan en hechos vandálicos.

Las declaraciones de Restrepo se dan en un contexto de creciente tensión entre organizaciones sociales y el Distrito, especialmente por temas relacionados con seguridad, movilidad y respuesta institucional frente a las manifestaciones.

Debate sobre el derecho a la protesta en Bogotá

Uno de los puntos centrales de la entrevista giró en torno al equilibrio entre garantizar el derecho constitucional a la protesta y preservar la seguridad ciudadana. César Restrepo insistió en que la Alcaldía de Bogotá reconoce la importancia de la movilización social como mecanismo democrático, pero subrayó que no se permitirá que actos violentos afecten a la ciudadanía.

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“La ciudad no puede quedar sometida al miedo ni al caos por acciones violentas de unos pocos”, expresó el secretario. En los últimos años, Bogotá ha enfrentado múltiples jornadas de protestas que han derivado en disturbios, afectaciones económicas y daños a la infraestructura pública. Sectores empresariales y comerciantes han manifestado preocupación por las pérdidas ocasionadas durante bloqueos y enfrentamientos.

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que las autoridades actúen bajo criterios de proporcionalidad y respeto por los derechos fundamentales de los manifestantes.

Seguridad y convivencia, prioridades del Distrito

Durante la entrevista en Mañanas Blu, Restrepo también se refirió a las estrategias implementadas por la administración distrital para fortalecer la seguridad en Bogotá. Entre ellas mencionó el aumento de operativos preventivos, el trabajo articulado con la Policía y la vigilancia sobre posibles convocatorias que puedan derivar en hechos violentos.

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El secretario destacó que la ciudad enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad urbana, especialmente por fenómenos asociados al crimen organizado, hurtos y disturbios en escenarios de protesta.

“Nuestra obligación es proteger a los ciudadanos, garantizar la movilidad y evitar que se normalice la violencia”, puntualizó. Las autoridades distritales reiteraron el llamado a los manifestantes para que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y sin afectaciones a terceros. Asimismo, hicieron un llamado al diálogo como mecanismo para resolver las diferencias sociales y políticas.