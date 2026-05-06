Rector de la Pedagógica denuncia "actuación desmedida" de la fuerza pública

En diálogo con Mañanas Blu, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, defendió la posición de su institución frente a los graves disturbios y actos de vandalismo registrados en las inmediaciones de la calle 72 en Bogotá.

El académico cuestionó duramente el papel de las autoridades, señalando que los hechos violentos fueron, en parte, consecuencia de lo que calificó como una "actuación desmedida de la que es el cuerpo de policía".

Según Helberth Choachí, es fundamental diferenciar las diversas situaciones que se presentaron durante la jornada para no estigmatizar a toda la comunidad estudiantil.



El origen del conflicto y la denuncia de los estudiantes

El rector explicó que la movilización inicial surgió como rechazo a un video que circuló masivamente, donde se observaban agresiones de un grupo de vigilancia privada contra jóvenes de una universidad vecina y estudiantes de la Pedagógica.

En ese sentido, enfatizó que la institución ha realizado el acompañamiento legal de estos casos, radicando denuncias en la Fiscalía y trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo.



Respecto a los ataques sufridos por el sistema Transmilenio, el rector pidió no generalizar, afirmando que "no hay que hacer afirmaciones decolados" y que muchos de sus estudiantes son beneficiarios de alianzas con el distrito para el uso del transporte público. Su intención, según sus palabras, es "construir cultura sobre lo público", lo cual incluye el respeto por los espacios que habitan.

Para el rector, resulta inexplicable que, habiendo una presencia masiva de la policía y de antiguos agentes del ESMAD (UNDEMO), se permitieran daños a la infraestructura de la Sergio Arboleda. Denunció, además, que se ignoraron los protocolos de mediación establecidos para la protesta social.

"Presuntamente violando los protocolos porque no hubo ninguna mediación frente a disuadir alguna acción que presuntamente pudiera ser violenta", afirmó el rector al cierre de su intervención.

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Escuche aquí la entrevista: