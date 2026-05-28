Ejército desmanteló caleta con más de 100 kilos de cocaína en zona rural de Rionegro, Antioquia

El Ejército desmanteló una caleta con más de 100 kilos de cocaína en el corregimiento San Antonio de Pereira de Rionegro. Investigan a qué grupo ilegal pertenecía la mercancía avaluada en 1.000 millones de pesos y que sería distribuida en el Oriente de Antioquia.

Sigue la ofensiva de la fuerza pública contra grupo ilegales en el Oriente de Antioquia en donde en las últimas horas propinaron un duro golpe a sus finanzas tras el desmantelamiento de una caleta con droga en zona rural del municipio de Rionegro.

Los hechos se registraron en el corregimiento de San Antonio de Pereira donde tras información de la misma comunidad llegaron al lugar efectivos de la Gaula Militar Oriente y del CTI para inspeccionar el lugar en el que fueron hallados cinco costales que contenían aproximadamente 102 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, indicó que investigan a qué grupo ilegal pertenecería esta mercancía avaluada en 1.000 millones de pesos que se estaría produciendo en otra zona de la subregión.



“Se está haciendo pues la investigación respectiva, al parecer se produce en otro sector diferente al municipio de Río Negro y ahí solamente estaban dejando este clorhidrato de cocaína para ser resguardado mientras podría ser distribuido”, afirmó.

El estupefaciente incautado estaba disponible para ser dosificado y posiblemente comercializado en el mismo municipio de Rionegro y otras localidades aledañas. Avanzan las investigaciones por parte de las autoridades para determinar la forma en la que el cargamento llegó hasta la zona y quiénes serían sus propietarios.