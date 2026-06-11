Mujer agredió a guarda de seguridad en estación del MIO de Cali; la lanzó a la vía de los buses

En una clínica de Cali permanece una guarda de seguridad del sistema de transporte masivo MÍO, quien fue víctima de una agresión por parte de una usuaria del sistema, en la estación Buitrera, ubicada al sur de la ciudad.

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que la pasajera se dirige a la funcionaria con una actitud desafiante, por varios minutos, sostienen una discusión y después esta mujer empuja a la vigilante fuera de la plataforma a la lanzó a la vía donde transitan los buses.

Por fortuna, en el momento en el que cayó la víctima no habían vehículos del sistema próximos a arribar a la estación, lo que evitó que la situación resultara en una tragedia.

Ante la vista atónita de los demás pasajeros, la mujer se retira del lugar junto a su perro, mientras la guarda fue inmediatamente auxiliada por el resto del personal y trasladada a un centro asistencial cercano.



La agresora ya fue identificada y está siendo buscada por las autoridades. La funcionaria procederá con la denuncia del hecho ante la Fiscalía y está siendo acompañada por la empresa de seguridad a la que está vinculada.