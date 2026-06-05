Minutos de terror vivieron pasajeros de SITP por hombre que atacó el bus con un machete

En Bogotá se volvió habitual conocer diversos casos de intolerancia en las principales vías entre conductores, muchos de estos por parte de funcionarios del transporte público de la ciudad y otros usuarios, o directamente con conductores de otros vehículos que terminan en fuertes discusiones.

Ahora se conoció un fuerte caso entre un conductor de SITP y, al parecer otro conductor, en donde este terminó afectando el articulado usando un machete y rompiendo la ventana de adelante. Fueron minutos angustiantes para los pasajeros que se movilizaban en ese momento y quienes pedían auxilio para evitar que el hecho pasara a mayores.

“Un impactante video que circula en diferentes plataformas digitales muestra el angustiante momento en el que usuarios de un bus SITP fueron at@cados por un v¡olento sujeto que portaba un machete. Se desconocen los hechos que desencaderon la reacción del agfresør”, comentaron desde la cuenta Colombia Oscura, quienes compartieron este angustiante momento.

Este hecho causó indignación entre diversos usuarios, quienes, nuevamente, cuestionaron la seguridad del transporte público en la ciudad ante estos casos que se han vuelto habituales en materia de hurtos, riñas o estas situaciones de intolerancia que afectan la tranquilidad de todos los usuarios que se movilizan día a día.



Por el momento, ni la Alcaldía Mayor de Bogotá ni la Policía Metropolitana se han pronunciado al respecto y se desconocer por completo lo que originó este caso de intolerancia en la ciudad que, al parecer, no dejó ningún herido o una situación que pasara a mayores entre los pasajeros que se encontraban en ese momento.