Capturan a hombre señalado de asesinar a joven durante una riña en Girón

Un hombre de 20 años fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bucaramanga tras ser señalado como el presunto responsable del homicidio de un joven de 25 años en el asentamiento humano La Inmaculada, en el municipio de Girón.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles sobre la avenida Los Caneyes, cuando uniformados que realizaban labores de vigilancia recibieron una alerta sobre una riña que se registraba en el sector.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a Duván Andrés Plata Chasoy, de 25 años y residente de la invasión La Inmaculada, con una herida en el pecho. De inmediato fue trasladado en un vehículo oficial hasta la Clínica Girón para recibir atención médica.

Imagen ilustrativa AFP

Mientras se desarrollaba el procedimiento, otras unidades policiales ubicaron a un hombre de 20 años que presentaba varias lesiones ocasionadas durante la confrontación y que era señalado por testigos como el presunto agresor. Debido a que familiares de la víctima intentaban atacarlo, los uniformados lo retiraron del sitio para proteger su integridad física.



Minutos después, personal médico de la Clínica Girón confirmó el fallecimiento de Plata Chasoy como consecuencia de las heridas sufridas durante la riña.

Tras conocerse el deceso, la Policía procedió a materializar la captura en flagrancia del señalado agresor por el delito de homicidio. El hombre fue trasladado inicialmente a un centro asistencial para valoración médica y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el enfrentamiento que terminó con la muerte del joven de 25 años.