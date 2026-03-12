Taxista intimidó con un cuchillo a una motociclista y su parrillero tras choque en Medellín

Un nuevo caso de intolerancia se produjo en las vías de la ciudad de Medellín. En este reciente caso, un taxista chocó contra una mujer que se movilizaba en una moto, cuando ella le hizo el reclamo, el conductor del taxi sacó un cuchillo y la amenazó.

Conducir un vehículo, bien sea una moto, un carro, incluso una bicicleta o las tan de moda patinetas eléctricas por las vías de la capital antioqueña es un acto que requiere de mucha paciencia, no solo por las grandes congestiones de la ciudad, sino por la tolerancia que se debe tener ante los demás conductores.

A través de un video que hoy es viral, un hombre que se movilizaba como parrillero de una mujer en una motocicleta, grabó una discusión y una persecución que tuvieron de parte de un taxista, según la voz del video, después de que tuvieran un incidente vial.

De acuerdo con lo que se logra captar en las imágenes, una mujer de una moto y su parrillero, fueron arrojados al piso después de ser chocados por un taxista, a quien ,la motorizada hace el reclamo acto tras el cual, según el video, el hombre sacó un cuchillo, los intimidó y hasta les rayó la moto.



En las imágenes se puede ver que el incidente sucede a la altura del Centro Comercial San Diego, y ambos vehículos protagonizan una persecución por toda la avenida El Poblado, hasta llegar al Centro Comercial Premium Plaza, Incluso ambos vehículos se pasan un semáforo en rojo.

Desde Blu Radio contactamos a la Secretaría de Movilidad de Medellín para conocer si ante este hecho se presentó alguna denuncia, pero esa dependencia confirmó que el caso no fue reportado ante esta secretaría.