Indignación por el asesinato de joven madre a manos de sus amigas tras salir de un bar

El caso de Consuelo Chávez, una madre soltera de tres hijos, ha conmocionado a la comunidad de Colorado, al oeste de Estados Unidos. La joven de 27 años fue brutalmente asesinada por un grupo de mujeres que, según las investigaciones, se hicieron pasar por sus amigas para atraerla con un plan macabro.

De acuerdo con el reporte policial, la noche del pasado 3 de octubre, Consuelo fue contactada por una de sus conocidas, quien la invitó a salir a un bar. Sin sospechar lo que ocurriría, la mujer aceptó la invitación y se reunió con cinco mujeres para lo que aparentaba ser una noche de diversión. Durante la velada, le ofrecieron múltiples tragos con el propósito de embriagarla rápidamente y dejarla en un estado de indefensión.

Al salir del lugar, la situación tomó un giro violento. Las agresoras comenzaron a golpearla sin piedad hasta dejarla inconsciente en el suelo. Luego, según testigos y la reconstrucción de los hechos, las mujeres subieron a una motocicleta y arrollaron a Consuelo en repetidas ocasiones. Su cuerpo fue hallado horas después por las autoridades.

Las primeras pericias revelaron que su cráneo fue aplastado, lo que ha incrementado la indignación y el repudio en redes sociales. Aunque la policía ha calificado el caso como “sospechoso”, las autoridades locales aseguran que no existe un peligro activo para la comunidad. Hasta el momento, no se han realizado arrestos.



Wheat Ridge, CO — In the early hours of October 3, Consuelo “Connie” Marie Chavez, 27, was found dead in what police are calling a “suspicious incident” on the 4500 block of Everett Court (near 44th Avenue).



Friends and family allege that five women beat her, ran her over with a… pic.twitter.com/JNi9gNHzVn — DetectivePat (@DetectivePat) October 7, 2025

La madre de la víctima ha exigido justicia por la pérdida de su hija, recordada como una mujer trabajadora y dedicada a sus tres pequeños, quienes ahora quedaron en total orfandad.

Durante la vigilia en su memoria, cerca de un centenar de familiares, amigos y vecinos encendieron velas y colocaron fotografías en honor a Consuelo. “Siento que esto nunca debería olvidarse. La gente que hizo esto no merece volver a ver un día fuera de prisión”, expresó Raven, una de las amigas más cercanas de la víctima.