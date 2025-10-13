Momento exacto en que fiesta terminó en un múltiple asesinato por una riña; hay video

Lo que era un encuentro entre amigos y familiares para disfrutar de las festividades locales de San Francisco Tlatenco, en Tláhuac, terminó en una tragedia en cuestión de segundos con imágenes, que, hasta ahora, ha causado impotencia en gran parte de México.

El periodista Jorge Becerril mostró el video del momento exacto en el que se ocasionó todo el altercado, que terminó dejando un saldo de tres muertos y cinco heridos en un tiroteo que se dio desde una riña, que, según el clip, se empezó a dar por una riña entre varias personas que se encontraban en la calle.

En el video se ve cómo un grupo de personas comienzan a golpear una puerta en la zona, mientras se escuchan de fondo unos disparos y los gritos desesperados de algunas mujeres que se encontraban ahí al momento del altercado, al igual que quedaron captados los rostros de los hombres que dispararon, quienes son buscados por las autoridades.

Así los golpes y plomazos durante las festividades de San Francisco Tlaltenco, en #Tláhuac; hay 3 muertos, 5 lesionados y ningún detenido.

Así los golpes y plomazos durante las festividades de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac; hay 3 muertos, 5 lesionados y ningún detenido.

“De acuerdo con los primeros reportes, al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo en el que se llevaba a cabo un festejo relacionado con las festividades religiosas, varias personas comenzaron a discutir y, durante la riña en inmediaciones del lugar dos de ellas se agredieron físicamente y posteriormente, una sacó un arma de fuego y realizó las detonaciones”, explicó sobre lo sucedido la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México.



Todo sucedió en horas de la noche de este domingo, 12 de octubre, en donde las víctimas mortales de 42, 30 y 25 años quedaron medio del tiroteo que se dio a partir de esta discusión en el corazón de este reconocido pueblo de México, mientras que los heridos se encuentran en centros asistenciales con pronósticos reservados.

“En tanto, de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso, además ya se realiza el videoreplay de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables”, añadieron.