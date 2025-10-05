Indignación por mujer que golpeó a adulta mayor tras negarse a darle una silla en transporte publico

Una brutal agresión ocurrida en el metro de la ciudad de Taipéi, Taiwán, ha causado gran indignación en redes sociales tras la difusión de un video en el que dos pasajeras se pelean por una silla.

La disputa se originó por un asiento preferencial, destinado a personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas o adultos mayores. La víctima del ataque fue una anciana de 73 años, quien pidió a una pasajera más joven que le cediera el puesto, lo que provocó una discusión.

Las imágenes muestran el momento exacto en que la mujer más joven lanza una brutal patada contra la adulta mayor. El video fue grabado por otro de los pasajeros.

Antes del ataque, se observa cómo la anciana solicita en repetidas ocasiones a la mujer que se retire del asiento. Al ser ignorada, la golpea con su bolso en las piernas, lo que lleva a la joven a entregarle una bolsa a su acompañante y, sin mediar palabra, patear a la adulta mayor.



Posteriormente, la agresora toma nuevamente su bolsa, mientras la anciana permanece de pie sin decir nada. Uno de los detalles que más interrogantes ha generado en redes sociales es que en el vagón había varios asientos vacíos, por lo que muchos usuarios han señalado que la mujer pudo haberse sentado en otro lugar sin problema.

Medios locales informaron que la mujer presuntamente tenía antecedentes penales y una orden de captura por hurto; sin embargo, las autoridades no han confirmado dicha información ni han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido en uno de los vagones del metro.

Versiones extraoficiales señalan que ambas mujeres habrían sido multadas por alteración del orden público y agresión. Este caso ha reavivado el debate en redes sociales sobre el uso de los asientos preferenciales en el transporte público.

Este es el video